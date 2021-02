C’était la première visioconférence de Tom Brady, lundi, en marge du 55e Super Bowl, qui sera disputé dimanche entre les Buccaneers et les Chiefs de Kansas City à Tampa Bay.

Miguel Bujold

La Presse

Il a notamment été question de sa longévité comme joueur, de même que de la possibilité qu’il puisse jouer pendant encore plusieurs années.

Brady a souvent dit qu’il aimerait jouer jusqu’à l’âge de 45 ans, lui qui aura 44 ans en août. Mais lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il songerait à poursuivre sa carrière plus longtemps s’il continuait à offrir des performances comme il l’a fait cette saison, Brady n’a pas hésité à répondre par l’affirmative.

« Oui, assurément. Mais le football est exigeant physiquement et est un sport de contact, alors je pense que ce sont des facteurs dont on doit tenir compte. Je devrai être prêt à m’investir pleinement pour continuer de jouer. »

Brady a signé un contrat de deux saisons lorsqu’il s’est amené à Tampa Bay en mars dernier. Gagne ou perd dimanche soir, il devrait donc disputer au moins une autre saison. Mais qu’il la prenne dans un an, deux ans ou plus, Brady sait que la décision d’accrocher ses crampons sera douloureuse.

« Peu importe quand ce sera, arrêter de jouer au football sera très difficile, car ce sport occupe une si grande place dans ma vie depuis si longtemps. C’est beaucoup plus qu’un sport pour moi. Il y a un élément physique, l’approche mentale à savoir de quelle façon on accomplira le boulot, puis il y a la partie émotive.

« Je saurai quand le moment sera venu. Je ne sais pas quand ce sera, mais je saurai que j’aurai tout donné. Je ne pense pas qu’on puisse couper les coins rond au football, alors lorsque je ne serai plus capable de tout donner et de tout faire pour aider l’équipe à gagner, ce sera le moment de partir. »

Un travail d’équipe

C’est il y a 19 ans que Brady a disputé son tout premier Super Bowl, dans l’uniforme des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Alors âgé de 24 ans, il n’aurait jamais pu même rêver à la carrière phénoménale qu’il a connue.

Ce serait faux de dire que je me voyais encore jouer à l’âge de 43 ans il y a une vingtaine d’années. Tom Brady

« Les bonnes personnes sont arrivées aux bons moments dans ma vie pour m’aider à pratiquer le sport que j’aime pendant aussi longtemps. J’ai eu le soutien de beaucoup de gens. J’ai mis les efforts nécessaires, mais plusieurs personnes m’ont soutenu, notamment ma famille, qui a sacrifié énormément. »

Chaque fois qu’il a été question de ses exploits individuels lors de sa conférence de presse virtuelle de lundi, Brady en a profité pour remercier les gens autour de lui.

« Personne n’aurait pu imaginer que ça se passerait ainsi. J’ai pu connaître cette carrière grâce à tous les gens qui ont fait partie de ma vie, mes entraîneurs, mes coéquipiers, ma famille, mes amis et tous ceux qui m’ont soutenu. Ç’a été un travail d’équipe exceptionnel, autant sur le terrain qu’à l’extérieur.

« On ne peut rien accomplir au football sans la contribution de tous les membres d’une équipe. J’ai choisi de pratiquer un sport d’équipe parce que j’adore avoir des coéquipiers et partager des expériences avec eux. En tant que quart-arrière, l’important n’a jamais été ce que j’accomplissais individuellement, mais bien ce que nous accomplissions.

« Ce n’est pas à propos de Tom Brady, mais bien des Bucs et de ce qu’on peut accomplir ensemble. Il ne nous reste maintenant plus qu’à finir le travail. »

Arians et Leftwich

L’union entre Brady et les Buccaneers promettait au plus haut point l’hiver dernier. L’organisation et l’entraîneur-chef Bruce Arians salivaient à l’idée de voir Brady s’amener à Tampa Bay, et le talent des Bucs, notamment à la position de receveur, était très intrigant.

PHOTO BRETT DUKE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Bruce Arians et Tom Brady

Mais la patience était de mise. Entre autres parce que la saison morte a été très différente à cause de la pandémie et qu’il n’y a eu aucun match préparatoire.

Brady, Arians et le coordonnateur offensif des Bucs, Byron Leftwich, ont toutefois fini par se retrouver sur la même longueur d’onde. Et les résultats ont été spectaculaires au cours du dernier mois de la saison et dans les éliminatoires.

« C’est profitable lorsqu’on peut fusionner deux philosophies de jeu comme nous l’avons fait [Arians et lui]. Nous voyons le jeu de notre façon et c’est la même chose pour Byron.

« Byron a fait un travail formidable. C’est un bon gars et notre relation est très bonne. On a sensiblement le même âge et je le connais depuis longtemps, j’ai joué contre lui et je l’ai toujours beaucoup respecté. C’est merveilleux de travailler avec lui, il est travaillant et possède une bonne tête de football. »

Après avoir passé ses 20 premières saisons dans la NFL sous les ordres de Bill Belichick en Nouvelle-Angleterre, Brady se plaît avec Arians, qui a toujours été reconnu comme un entraîneur qui n’avait pas peur de prendre des risques pour gagner.

« J’aime beaucoup son approche. Il dirige son équipe pour gagner, il n’est pas figé par la peur de perdre. Il veut nous voir performer à notre pleine mesure et nous donne le feu vert. Si on a la chance de prendre le contrôle du match, c’est ce qu’il tentera de faire. »

Brady a cependant eu de bons mots pour Belichick.

« J’ai une très bonne relation avec lui et je suis très reconnaissant pour tout ce qu’il a représenté dans ma vie. Je n’aurais pu demander plus de la part d’un entraîneur et j’ai vécu deux incroyables décennies à cet endroit.

« Je n’aurais jamais pu accomplir ce que j’ai accompli sans lui, son soutien et ses enseignements. Il est un entraîneur incroyable et a été un mentor pour moi. J’en ai eu plusieurs dans ma carrière, mais il est évidemment au sommet de la liste. »

Des éloges pour Mahomes

Brady a longtemps été le meilleur quart-arrière de la NFL et est indéniablement le plus grand de son histoire. Cela dit, Patrick Mahomes est maintenant considéré comme le maître à la position. Brady sait mieux que quiconque que l’on voit actuellement le début de ce qui devrait être une autre carrière exceptionnelle.

PHOTO REED HOFFMANN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Patrick Mahomes, des Chiefs de Kansas City

« Il réussit des jeux incroyables. Il possède un bras exceptionnel et est un très bon athlète. Il a un sens inné pour savoir quand lancer le ballon derrière sa ligne », a décrit Brady.

« Il ne fera que s’améliorer. Je ne le connais pas beaucoup, mais les gens qui le connaissent bien n’ont que de bonnes choses à dire à son sujet. J’ai apprécié les fois où nous avons discuté ensemble, il possède une belle maturité. Il est un bon meneur et est charismatique.

« Il est un joueur exceptionnel. Sa carrière ne fait que commencer et c’est ultimement lui qui décidera de ce qu’il accomplira. Son talent est immense. Il est capable d’élever son niveau de jeu dans les moments les plus importants, et je pense que c’est la marque des plus grands athlètes. D’être capable de produire dans les moments cruciaux. Et il le fait très bien depuis le début de sa carrière. »