L’unité défensive des Chiefs de Kansas City possède-t-elle suffisamment d’outils pour contenir Tom Brady et les nombreux joueurs de talent qui l’entourent lors du 55e Super Bowl ?

Miguel Bujold

La Presse

L’attaque des Buccaneers de Tampa Bay

Le plan

PHOTO MARK LOMOGLIO, ASSOCIATED PRESS Tom Brady

Tom Brady retrouvera un adversaire de longue date, dimanche soir. Steve Spagnuolo était le coordonnateur défensif des Giants lorsqu’ils ont gâché la saison parfaite des Patriots au Super Bowl, il y a 13 ans. Les Giants avaient limité l’une des attaques les plus prolifiques de l’histoire à 14 petits points. Spagnuolo est aujourd’hui le coordonnateur défensif des Chiefs. La première chose que devront faire les Bucs sera bien sûr de protéger Brady. La deuxième, ce sera de mettre leur jeu au sol en marche tôt dans la rencontre afin de créer des ouvertures dans les zones profondes. Et la troisième sera justement d’ébranler la défense des Chiefs avec quelques longs jeux. Il est facile pour une défense de paniquer et de perdre ses repères lorsque Brady est productif tôt dans un match. Les Buccaneers ont la plus grande variété de joueurs offensifs de talent de la NFL. Brady, Bruce Arians et le coordonnateur Byron Leftwich auront assurément dessiné des jeux bien précis pour chacun de ces joueurs.

Quart-arrière

PHOTO CHRIS O'MEARA, ASSOCIATED PRESS Tom Brady

Que dire de plus au sujet de Brady ? Ce qui n’a peut-être pas été assez dit dans son cas, c’est qu’il est un joueur extrêmement intelligent, qui prend presque toujours la meilleure décision dans le feu de l’action. Ce qui n’est évidemment pas si simple à faire compte tenu de la vitesse et de la robustesse des joueurs de la NFL. Puisque les Chiefs utiliseront fort probablement une couverture homme à homme la plupart du temps (les défenses de zone se font presque toujours dépecer par Brady), la précision et le synchronisme du quart de 43 ans devront être à point une fois de plus. On vous dirait bien d’apprécier le spectacle parce que la carrière de Brady achève, mais vu la façon dont c’est parti avec les Bucs, il pourrait jouer jusqu’à 50 ans.

Ligne offensive

PHOTO MORRY GASH, ASSOCIATED PRESS Tom Brady (12) enlace Ali Marpet (74).

Il y avait deux incertitudes chez les Bucs au début de la saison : la tertiaire en défense et la ligne en attaque. Or, à l’exception de quelques matchs plus difficiles en première moitié de saison, la ligne offensive a été tantôt bonne, tantôt dominante. Le garde à gauche Ali Marpet est considéré comme le meilleur joueur du quintette, ce qui pourrait toutefois changer dans un proche avenir. Premier choix du club en avril, le bloqueur à droite Tristan Wirfs a étonné par sa constance, ce qui est plutôt rare pour une recrue qui évolue à sa position. Donovan Smith protège l’angle mort de Brady, tandis que le centre Ryan Jensen est le meneur du groupe. Ces deux joueurs ont connu quelques moments difficiles en cours de route, mais sont supérieurs à la moyenne. Le maillon faible de la ligne est au poste de garde du côté droit. Blessé à une cheville il y a quelques semaines, Alex Cappa a été remplacé par Aaron Stinnie, un joueur qui possède peu d’expérience. Les Chiefs voudront assurément attaquer Stinnie, que ce soit avec des blitz ou tout simplement en lui opposant Chris Jones.

Demis offensifs

PHOTO BUTCH DILL, ASSOCIATED PRESS Leonard Fournette (28)

C’est curieux à dire au sujet d’une attaque qui peut compter sur Tom Brady et sur ce qui est probablement le meilleur groupe de receveurs qu’ait vu la NFL depuis 20 ans, mais ce sont peut-être davantage des demis offensifs dont devraient se méfier le plus les Chiefs. Les demis défensifs des Chiefs auront souvent le dos au jeu et leurs secondeurs ne possèdent peut-être pas la vitesse nécessaire pour bien protéger le périmètre de jeu. En ce sens, Leonard Fournette et Ronald Jones III auront des ouvertures et pourraient obtenir quelques longs gains dimanche soir, que ce soit avec des courses ou après avoir capté de courtes passes. Fournette n’a pas été le quatrième espoir choisi au repêchage de 2017 pour rien. Imposant et robuste, il est un assez bon athlète pour faire mal paraître ses adversaires. Jones III est particulièrement habile pour se faire oublier avant de réussir des jeux qui peuvent casser le moral de ses rivaux.

Receveurs

PHOTO MATT LUDTKE, ASSOCIATED PRESS Rob Gronkowski

Mike Evans est un peu moins sollicité qu’il l’a déjà été plus tôt dans sa carrière, mais a établi une marque personnelle avec 15 touchés cette saison. L’ailier espacé de 6 pi 5 po et de 230 livres en a ajouté deux autres depuis le début des séries. Grâce à Evans et aux ailiers rapprochés Rob Gronkowski et Cameron Brate, les Bucs comptent sur plusieurs grosses cibles. Chris Godwin a récolté plus de 100 verges dans deux de ses quatre derniers matchs, ce qu’il n’avait pas fait une seule fois lors des 11 autres précédents qu’il avait joués cette saison. Parmi tous les ailiers espacés des Bucs, Godwin est celui qui s’aventure le plus en milieu de terrain. Scotty Miller a soutenu qu’il était plus rapide que Tyreek Hill la semaine dernière. Il exagère, mais sa vitesse lui permet de contribuer à un gros jeu presque tous les matchs. Gronkowski demeure l’un des meilleurs ailiers rapprochés de la NFL pour bloquer et contribue à un ou deux jeux clés par partie, alors que Brate a attrapé 11 passes depuis le début des séries. Les Chiefs devront garder la recrue Anthony Johnson à l’œil et Antonio Brown est la carte cachée. S’il est suffisamment remis de sa blessure à un genou, Brown pourrait avoir un impact majeur sur le match.

La défense des Chiefs

Le plan

PHOTO CHARLIE RIEDEL, ASSOCIATED PRESS Steve Spagnuolo

Steve Spagnuolo n’est normalement pas un adepte du blitz et préfère exercer de la pression sur le passeur avec ses quatre joueurs de ligne. Mais la meilleure solution pour arrêter Tom Brady, dimanche soir, pourrait être de le forcer à se défaire du ballon rapidement le plus souvent possible. Contrairement au système de jeu dans lequel Brady a évolué en Nouvelle-Angleterre, celui des Buccaneers accorde une grande place aux longues passes. Si les Chiefs laissent Brady lire le jeu sans trop le déranger, les Bucs vont marquer 40 points. Qui plus est, Brady a toujours détesté se faire frapper (plus qu’un quart typique) et c’est encore plus vrai à l’âge de 43 ans. Les Chiefs devront donc le faire le plus souvent possible au risque d’écoper de quelques pénalités. Les demis défensifs devront quant à eux suivre les receveurs des Bucs comme des sangsues afin de forcer Brady à lancer des passes précises au centimètre près.

Ligne défensive

PHOTO REED HOFFMANN, ASSOCIATED PRESS Chris Jones

Lorsqu’il est question des Chiefs, les trois joueurs qui sont le plus souvent mentionnés sont Patrick Mahomes, Tyreek Hill et Travis Kelce. Il faudrait peut-être ajouter le nom de Chris Jones à ce groupe sélect. Jones n’a totalisé que quatre plaqués dans les deux récentes victoires des Chiefs, mais sa présence au milieu de la première ligne a donné de sérieux ennuis aux Browns de Cleveland et aux Bills de Buffalo. Les Bucs devront d’ailleurs probablement contenir le plaqueur à l’aide de deux joueurs. Comme Jones, l’ailier défensif Frank Clark a été nommé au Pro Bowl. Spagnuolo l’utilisera probablement à plusieurs positions différentes sur la première ligne. Le plaqueur Derrick Nnadi et l’ailier Tanoh Kpassagnon sont les deux autres joueurs réguliers de la ligne défensive.

Secondeurs

PHOTO CHARLIE RIEDEL, ASSOCIATED PRESS Anthony Hitchens

Anthony Hitchens et Damien Wilson sont les deux secondeurs réguliers des Chiefs et ne reçoivent pas assez de publicité pour le travail qu’ils accomplissent. Ni l’un ni l’autre de ces deux joueurs est particulièrement bon en couverture, mais Hitchens et Wilson sont physiques et ratent rarement un plaqué important. Willie Gay fils est plus rapide et agile que ses deux coéquipiers, mais la recrue a raté les deux matchs éliminatoires de l’équipe en raison d’une entorse à une cheville. Sa présence dans la formation donnerait un peu plus de flexibilité à Spagnuolo.

Tertiaire

PHOTO JEFF ROBERSON, ASSOCIATED PRESS Tyrann Mathieu

Tyrann Mathieu est le joueur le plus connu et le meneur de ce groupe, mais c’est la tertiaire en entier qui joue bien pour les Chiefs. En incluant les séries éliminatoires, Mathieu a réussi 11 interceptions depuis qu’il est arrivé à Kansas City, en 2019. L’autre demi de sûreté partant de l’équipe, Daniel Sorensen, est un dur de dur, qui n’hésitera pas à frapper Brady durement lorsque l’occasion se présentera. La révélation de la défense des Chiefs en 2020 a été la recrue L’Jarius Sneed, qui a réussi un sac dans chacun de ses quatre derniers matchs. Sneed est également bon en couverture homme à homme. Sans être des joueurs de premier plan, les demis de coin Bashaud Breeland et Charvarius Ward sont solides. Comme la défense des Buccaneers, celle des Chiefs accordera probablement beaucoup de verges, dimanche soir. La clé sera son jeu près de la zone des buts et dans les moments cruciaux.

Unités spéciales

PHOTO CHARLIE RIEDEL, ASSOCIATED PRESS Harrison Butker

Le botteur de précision Harrison Butker possède une puissante jambe et a réussi 29 de ses 32 placements cette année (saison et séries). En deux matchs depuis le début des éliminatoires, Tommy Townsend n’a effectué qu’un seul botté de dégagement. Avec Patrick Mahomes et leur attaque, les Chiefs ne dégagent pas souvent… Mecole Hardman a commis un échappé sur un retour de botté contre les Bills, mais représente une constante menace en raison de sa vitesse. S’ils ont besoin d’un gros jeu, les Chiefs pourraient également faire appel à Tyreek Hill comme « retourneur », surtout que les équipes de couverture des Bucs en ont arraché cette saison.