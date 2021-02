Il reste encore trois ans à la prolongation de contrat de quatre saisons d’une valeur de 134 millions US que le quart-arrière étoile Aaron Rodgers a signée avec les Packers de Green Bay en août 2018.

Le directeur général Brian Gutekunst, des Packers de Green Bay, et l’entraîneur-chef Matt LaFleur s’attendent à ce qu’Aaron Rodgers demeure le quart partant de l’équipe en 2021 et au-delà.

Steve Megargee

Associated Press

Gutekunst et LaFleur ont émis ces commentaires, lundi, lors du bilan de fin de saison avec les journalistes. Après la défaite de 31-26 des Packers contre les Buccaneers de Tampa Bay en finale de l’Association nationale, Rodgers avait déclaré : « Il y a beaucoup de gars ici dont l’avenir est incertain, moi y compris. »

« Nous sommes vraiment enthousiastes non seulement pour l’année prochaine, mais aussi pour les années à venir », a affirmé Gutekunst.

Lorsqu’on lui a demandé spécifiquement si cela signifiait de pouvoir compter sur Rodgers au-delà de la saison 2021, Gutekunst a répondu : « Absolument ». Rodgers a encore trois ans à faire à sa prolongation de contrat de quatre ans d’une valeur de 134 millions US qu’il a signée en août 2018.

« De toute évidence, il est sous contrat et il joue à un niveau extrêmement élevé, a ajouté Gutekunst. Ce que nous tentons d’accomplir comme équipe, nous ne pouvons pas le faire sans Aaron Rodgers pour le moment. C’est un élément essentiel de cette équipe. Il est partie prenante de ce que nous faisons actuellement et certainement dans l’avenir. »

L’avenir à long terme de Rodgers est un sujet de spéculation à l’échelle de la ligue depuis que les Packers ont échangé quatre choix pour sélectionner le quart-arrière de l’Université Utah State, Jordan Love, avec le 26e choix au repêchage de 2020. Rodgers a mentionné à plusieurs reprises que la sélection de Love a diminué ses propres espoirs de jouer toute sa carrière à Green Bay.

Le sujet a de nouveau été abordé lorsque Rodgers a discuté de son avenir après le match de championnat de l’Association nationale. Le double joueur par excellence a clarifié ses propos deux jours plus tard à la radio par satellite en disant : « Je ne pense pas qu’il y ait une raison pour laquelle je ne serais pas de retour » mais il a aussi ajouté qu’« il n’y a pas beaucoup de certitudes, comme vous le savez, dans le sport ».

Gutekunst a précisé qu’il considérait Love « comme un espoir très talentueux que nous sommes vraiment ravis de développer. » Il a noté que les Packers avaient l’habitude de donner aux jeunes quarts le temps de se développer.

Rodgers, un choix de première ronde en 2005, a été le substitut du Brett Favre, membre du Temple de la renommée, pendant trois saisons avant de prendre la relève. Gutekunst a cité les exemples de Matt Hasselbeck et Aaron Brooks, qui ont également appuyé Favre à Green Bay avant de devenir partants pendant plusieurs saisons ailleurs.

« Je suis vraiment enthousiaste en observant le développement que Jordan a pu faire pendant la courte période de temps que nous avons eue. … Il y avait des défis imprévus en regard de la saison morte avec aucun match préparatoire et tout le reste, a dit Gutekunst. Nous sommes donc ravis de continuer dans cette voie et de le faire participer à des matchs préparatoires, en même temps que nous sommes en compétition pour les championnats avec Aaron. »

Rodgers, âgé de 37 ans, a connu l’une des meilleures saisons de sa brillante carrière pour mériter une place parmi l’équipe d’étoiles. Il a établi des records de la concession en une saison pour le pourcentage de passes complétées (,707) et les passes de touché (48) tout en n’étant victime que de cinq interceptions. Il a réussi cinq passes de touché, une course de touché et subi une interception en deux matchs éliminatoires.

« Vous parlez du gars qui va gagner le titre de joueur par excellence de la ligue, a soutenu LaFleur. Nous ne sommes pas dans cette position sans lui. Je ne pourrais pas être plus satisfait non seulement de sa performance, mais de la façon dont il a dirigé notre équipe de football, de toutes les petites choses qu’il fait dans ce vestiaire pour s’assurer que tout le monde est bien concentré et prêt. Il sera définitivement ici pendant longtemps. »