Anthony Calvillo sera notamment appelé à commenter l’actualité des Alouettes et du monde du football sur les différentes plateformes numériques de la formation montréalaise.

L’ex-quart étoile Anthony Calvillo deviendra l’ambassadeur des Alouettes de Montréal, a annoncé la concession de la Ligue canadienne de football par voie de communiqué vendredi.

La Presse Canadienne

En plus de ses nouvelles fonctions chez les Oiseaux, Calvillo conservera son poste au sein du personnel d’entraîneurs des Carabins de l’Université de Montréal.

L’Américain sera notamment appelé à commenter l’actualité des Alouettes et du monde du football sur les différentes plateformes numériques de la formation montréalaise.

« Il est quasi impossible de mentionner le mot Alouettes sans penser à Anthony, car les deux sont liés à tout jamais. Il était donc naturel pour nous de conserver le lien familial avec le plus grand quart de l’histoire de notre organisation et même de notre ligue », a déclaré le président des Alouettes, Mario Cecchini.

Calvillo a passé 20 saisons chez les professionnels, dont les 16 dernières avec les Alouettes.

« J’ai toujours porté les Alouettes, Montréal et le Québec dans mon cœur et je compte bien pouvoir me servir de mon nouveau rôle pour m’impliquer davantage avec les Alouettes en tendant la main tant aux partisans de l’équipe, qu’aux gens de la communauté des affaires », a affirmé Calvillo.

L’ex-joueur de Los Angeles, en Californie, détient de nombreux de records de la LCF, dont celui du plus grand nombre de verges par la passe avec 79 816.

Il a été intronisé au Temple de la renommée du football canadien en 2017, après avoir gagné la Coupe Grey avec les Alouettes en 2002, 2009 et 2010. De plus, le chandail de Calvillo a été retiré par les Oiseaux en octobre 2014.