(Dallas) Jason Witten a annoncé sa retraite, et il semble que cette fois, c’est pour de bon.

Associated Press

Le vétéran ailier rapproché, qui a disputé sa dernière saison en 2020 avec les Raiders de Las Vegas, a indiqué mercredi à ESPN qu’il avait choisi de se retirer après 17 campagnes dans la NFL.

Âgé de 38 ans, Witten avait accroché ses crampons une première fois après la saison 2017 pour devenir analyste au Monday Night Football à ESPN. Il s’alignait alors avec les Cowboys de Dallas.

Peu de temps après le début de sa carrière médiatique, Witten avait indiqué qu’il commençait à douter de sa décision, et il est retourné avec les Cowboys en 2019 pour une 16e saison, un record dans l’histoire de l’équipe. Il détient aussi les records pour le plus de parties jouées, de départs, de réceptions et de verges de gains par la passe avec les Cowboys.

Après le départ de l’entraîneur Jason Garrett, à la fin d’une saison 2019 lors de laquelle les Cowboys n’ont pu se qualifier pour les éliminatoires malgré des attentes élevées, il n’y avait plus de place dans l’alignement pour Witten.

Invité 11 fois au Pro Bowl, Witten est ensuite allé chez les Raiders rejoindre plusieurs de ses anciens coéquipiers, et il a saisi 13 passes pour des gains de 69 verges, ses pires statistiques en carrière. Il a toutefois atteint deux fois la zone des buts, pour porter son total à 74 touchés en carrière.

Choix de troisième tour en 2003, Witten met fin à sa carrière alors qu’il occupe le quatrième rang de l’histoire de la NFL pour les attrapés avec 1228. Il est le deuxième à ce chapitre chez les ailiers rapprochés derrière Tony Gonzalez, qui est aussi le seul ailier rapproché à avoir plus de verges de gains par la passe que lui (15 127 contre 13 046).

Witten a disputé 271 parties de saison régulière, le plus haut total chez les ailiers rapproché dans la NFL. Jerry Rice est le seul receveur de passes à avoir participé à plus d’affrontements que lui, avec 303.

« Maintenant que je me retire, je sais que j’ai donné tout ce que j’avais à donner lors de ces 17 saisons », a mentionné Witten à ESPN, qui a rapporté en premier les intentions du vétéran.

« Le football est un sport magnifique qui m’a appris de nombreuses leçons, et je compte bien transmettre mes connaissances aux prochaines générations. »