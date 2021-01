Les Alouettes de Montréal ont mis sous contrat neuf joueurs américains, dont l’ailier défensif Datone Jones, un ancien choix de premier tour de la NFL.

La Presse Canadienne

Jones, six pieds deux, 241 livres, s’amène à Montréal après avoir passé sept saisons dans la NFL, lui qui a été un le 26e choix au total du repêchage de 2013 par les Packers de Green Bay, avec qui il a joué quatre campagnes. Il a aussi porté l’uniforme des Cowboys de Dallas et des Raiders de Las Vegas.

En 68 rencontres dans la NFL, le joueur de 30 ans a obtenu 57 plaqués en solo et 25 assistés, en plus d’amasser dix 10 sacs, de rabattre huit passes et d’en intercepter deux autres.

L’athlète originaire de Los Angeles a disputé sa carrière universitaire avec les Bruins de UCLA.

L’équipe a également paraphé des ententes avec les secondeurs américains Romeo Finley (Miami), Eli Mencer (Albany) et Tre Watson (Maryland), les joueurs de ligne défensive américains Lord Hyeamang (Columbia), Curtis Cothran (Penn State) et Jamal Davis (Akron). Les demis défensifs américains Rodney Randle fils (Lamar) et Ahmad Thomas (Oklahoma) ont aussi été mis sous contrat.