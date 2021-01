(Detroit) Les Lions de Detroit ont offert leur poste d’entraîneur-chef à Dan Campbell.

Larry Lage

Associated Press

Les Lions ont annoncé l’entente avec l’ex-instructeur des ailiers rapprochés des Saints de La Nouvelle-Orléans mercredi, au lendemain de l’annonce de l’embauche de Brad Holmes à titre de directeur général de l’organisation.

Campbell, qui agissait aussi à titre d’entraîneur adjoint chez les Saints, compte 11 saisons d’expérience à titre d’entraîneur et 11 autres à titre de joueur dans la NFL. Il a présenté une fiche de 5-7 à titre d’entraîneur-chef par intérim des Dolphins de Miami en 2015.

Campbell, qui est originaire de Clifton, au Texas, a brillé comme ailier rapproché de l’Université Texas A&M et fut sélectionné au troisième tour du repêchage de la NFL en 1999 par les Giants de New York. Il a capté 91 passes pour 934 verges de gains et 11 touchés avec les Giants, les Cowboys de Dallas, les Lions et les Saints.

Les Lions ont conclu la dernière saison avec une fiche de 5-11 - ils ont atteint le plateau des 10 défaites en 13 saisons depuis 2000 - et n’ont signé qu’une seule victoire en éliminatoires depuis leur conquête du Super Bowl en 1957.