(Philadelphie) Les Eagles de Philadelphie ont congédié l’entraîneur-chef Doug Pederson moins de trois ans après qu’il conduit la formation à sa seule conquête du Super Bowl.

Rob Maaddi

Associated Press

Pederson a compilé une fiche de 42-37-1 en cinq saisons. Il a mené les Eagles à deux titres de section et trois participations aux éliminatoires avant que l’équipe ne connaisse une saison horrible en 2020, avec un dossier de 4-11-1.

L’entraîneur a rencontré le propriétaire, Jeffrey Lurie, la semaine dernière et une nouvelle fois lundi.

« Nous sommes tous très déçus de la dernière saison et avons hâte de fire tourner le vent, pas seulement pour la prochaine saison, mais également pour l’Avenir de cette franchise », a déclaré Lurie par communiqué.

« L’entraîneur Pederson et moi avons eu l’occasion de nous asseoir et discuter de la vision que nous voudrions adopter dans l’avenir. Après avoir pris le temps de réfléchir à ces conversations, j’estime qu’il est dans notre meilleur d’aller dans une autre direction. »

La loyauté de Pederson envers son équipe d’entraîneurs et l’ingérence de l’administration ont été des sujets importants de ces discussions, selon une quatrième source, qui a ajouté que Pederson et le directeur général, Howie Roseman, n’étaient pas sur la même longueur d’onde au sujet de plusieurs mouvements de personnel.

Au final, Lurie a choisi Roseman aux dépens de Pederson.

Pederson a cloué au banc Carson Wentz pour les dernières quatre rencontres après que le quart-arrière eut connu la pire saison de sa carrière, confiant le ballon à la recrue Jalen Hurts. Pederson a de nombreuses fois dit qu’il était confiant de remettre Wentz sur les rails. Il n’aura maintenant pas cette chance.

Lui-même quart partant à Philadelphie en 1999, Pederson a plus tard été entraîneur adjoint sous Andy Reid. Les Eagles l’ont embauché en 2016 après avoir congédié Chip Kelly.

Pederson a mené les Eagles à leur victoire du Super Bowl contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à sa deuxième saison, avec le quart substitut Nick Foles dans le rôle de partant, Wentz étant sérieusement blessé. Pederson et Foles ont de nouveau procuré une victoire éliminatoire aux Eagles la saison suivante, encore pendant une blessure à Wentz.

L’entraîneur a été sévèrement critiqué pour sa décision de remplacer Hurts avec le troisième quart de l’organisation, Nate Sudfeld, au quatrième quart de la défaite de 20-14 contre Washington lors de la dernière semaine d’activités. Cette victoire du club de Washington a coûté le titre de l’Est de la Nationale et une participation aux éliminatoires aux Giants de New York.

Cette défaite a toutefois permis aux Eagles de se retrouver avec le sixième choix au total du prochain repêchage au lieu du neuvième.

« Je connais Doug et sa famille depuis plus de 20 ans et je les considérerai toujours comme des membres de ma famille, a ajouté Lurie. J’ai énormément de respect pour lui et tout ce que nous avons accompli au cours des cinq dernières saisons. »