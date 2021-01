Drew Brees (9) et John Jenkins (90)

(Nouvelle-Orléans) Drew Brees a récolté 265 verges aériennes dont deux passes de touché, dimanche, alors que les Saints de La Nouvelle-Orléans ont accédé au deuxième tour en battant les Bears de Chicago, 21-9.

Associated Press

Brees a rejoint Brett Favre et Tom Brady comme quarts ayant mérité une victoire en éliminatoires après l’âge de 40 ans.

Brady et les Buccaneers de Tampa Bay seront d’ailleurs les visiteurs au Superdome, le week-end prochain.

Parmi les quarts actifs, seul Brady est plus âgé que Brees, qui aura 42 ans vendredi. Brady a 43 ans.

Les passes de touché sont allées à Michael Thomas et à Latavius Murray pour 11 et six verges, respectivement.

Thomas a fourni 83 verges d’attrapés, dont un catch de 38 verges. Il avait raté trois matchs de suite, incommodé à la cheville.

Deonte Harris les a épaulés avec 83 verges en sept réceptions.

Classés deuxièmes dans la Nationale, les Saints ont aussi bénéficié des 99 verges au sol d’Alvin Kamara.

Sa percée de trois verges jusqu’en zone payante a amené le score à 21-3, au dernier quart.

Cela couronnait une montée de 15 jeux, qui a grugé 8 : 51.

Kamara n’avait pas disputé le dernier match des siens en saison régulière et ne s’était pas entraîné cette semaine, en lien aux protocoles concernant la COVID-19.

Sheldon Rankins a réussi un sac aux dépens de Mitchell Trubisky. Ce dernier a réussi une passe de touché de 19 verges à Jimmy Graham dans les derniers instants, pour une récolte de 199 verges de passes.

Avant cela, les Bears n’avaient mis au tableau que le placement de 36 verges de Cairo Santos, au deuxième quart.

Chicago n’a totalisé que 48 verges par la course.