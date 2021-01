Kamara et Thomas seront de retour contre les Bears

(Metairie) Les Saints de La Nouvelle-Orléans ont inséré dans la formation le porteur de ballon Alvin Kamara et le receveur Michael Thomas en vue de leur duel éliminatoire contre les Bears de Chicago, dimanche.

Associated Press

Kamara a raté le dernier match de la saison en raison des protocoles liés à la COVID-19. Thomas était quant à lui sur la liste des blessés en raison d’une blessure à la cheville et il a raté les trois dernières parties des Saints.

Les Saints ont également annoncé samedi que le spécialiste des retours de botté Deonte Harris et le demi de coin Patrick Robinson avaient aussi été ajoutés à la formation. En conséquence, le receveur Jake Kumerow a été placé au ballottage.

Le joueur de ligne offensive Nick Easton a été placé sur la liste des blessés alors que le secondeur Chase Hansen et le receveur Lil’Jordan Humphrey ont obtenu une promotion.

Kamara a mené les Saints au chapitre des verges au sol (932) et des verges sur réception (756) cette saison, et ce, en 15 matchs. Il a aussi établi un record d’équipe pour les touchés au sol (15) et les touchés totaux (21). Le porteur de ballon étoile avait été placé sur la liste de réserve liée à la COVID-19 la semaine dernière, en raison d’un test positif au virus.

Thomas, le joueur offensif de l’année en 2019, a raté neuf parties cette saison en raison de problèmes à une cheville. Il a réussi 40 attrapés pour des gains de 438 verges et aucun touché en sept matchs.