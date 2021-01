PHOTO RON JENKINS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Frisco) Les Cowboys de Dallas ont congédié leur coordonnateur à la défense Mike Nolan après que leur défense eut accordé un nombre record de points et terminé au 31e rang de la NFL contre la course en 2020.

Associated Press

L’équipe en a fait l’annonce vendredi.

L’entraîneur-chef, Mike McCarthy, avait embauché Nolan des Saints de La Nouvelle-Orléans, où il dirigeait les secondeurs, lors de son arrivée à Dallas, il y a un an. Ils avaient travaillé une saison à San Francisco, en 2005, quand Nolan était l’entraîneur et McCarthy son coordonnateur à l’attaque.

Les Cowboys ont aussi congédié l’entraîneur de la ligne défensive, Jim Tomsula, un autre ancien des 49ers.

L’équipe a terminé la saison avec une fiche de 6-10 et a été exclue des éliminatoires. Elle a accordé 473 points (29,6 par match), 37 de plus que l’ancienne marque de 436. La moyenne de points accordés par rencontre était légèrement inférieure à la plus haute de l’équipe, 30,8, établie lors de la première saison du club, en 1960. Les Cowboys avaient alors compilé une fiche de 0-11-1.