Le demi défensif canadien Marc-Antoine Dequoy a paraphé vendredi un pacte de trois saisons avec les Alouettes de Montréal.

La Presse Canadienne

Le footballeur de six pieds trois, 190 livres, a été le premier joueur réclamé par les Alouettes au repêchage de 2020, au 14e rang, à la fin de son passage de quatre ans chez les Carabins de l’Université de Montréal.

Au cours de sa dernière saison universitaire, l’athlète de 26 ans a réussi 34 plaqués en solo et sept avec assistance, en plus de réussir trois interceptions, dont une pour un touché, ce qui lui a valu d’être nommé sur l’équipe d’étoiles canadienne et de son association. L’ancien des Nomades du Collège Montmorency a également été nommé le joueur défensif de l’année au Québec en 2018.

Lors de son entraînement devant des dépisteurs de la NFL en 2020, Dequoy a réussi un chrono de 4,35 sur 40 verges. Ses performances au cours de cette journée lui avaient permis de signer un contrat avec les Packers de Green Bay au printemps dernier.