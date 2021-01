(Cleveland) Les Browns de Cleveland disputeront leur premier match éliminatoire depuis 2002 sans leur entraîneur Kevin Stefanski, qui a reçu un diagnostic positif à la COVID-19 deux jours seulement après avoir ramené l’équipe en séries.

Associated Press

Les Browns ont révélé que le coordinateur des unités spéciales, Mike Priefer, sera l’entraîneur-chef par intérim, dimanche, en l’absence de Stefanski.

L’équipe a annoncé le résultat positif de Stefanski, mardi, et a ajouté que deux autres joueurs non identifiés et deux autres membres du personnel d’entraîneurs - l’entraîneur des ailiers Drew Petzing et l’entraîneur des demis défensifs Jeff Howard - ont également été déclarés positifs.

Selon les protocoles de la NFL, toute personne ayant eu un test positif doit s’absenter au moins 10 jours.

Le porte-parole de la ligue, Brian McCarthy, a précisé que le match, dimanche soir, au Heinz Field de Pittsburgh, aurait lieu. Il a ajouté que la ligue continuait de mener une recherche des contacts pour identifier d’éventuelles autres personnes infectées.

« Si des joueurs ou du personnel sont identifiés, ils seraient isolés de l’équipe et des installations pendant cinq jours à compter de la dernière exposition à un individu positif, a déclaré McCarthy dans un courriel à l’Associated Press. Ils seraient admissibles à revenir avec l’équipe et à disputer le match. »

C’est un coup dur pour les Browns (11-5), qui se sont qualifiés pour les séries éliminatoires pour la première fois en 17 saisons dimanche à la suite d’une victoire de 24-22 contre les Steelers, mettant fin à la plus longue disette en éliminatoire de la ligue. Ils affronteront de nouveau les Steelers cette semaine au premier tour des éliminatoires de l’Association américaine.

Les Browns ont été durement éprouvés par le virus. Ils étaient privés de six joueurs, dont leur meilleur demi de coin Denzel Ward, et trois entraîneurs adjoints le week-end dernier à leur plus important match depuis des années après une série de tests positifs.