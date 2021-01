Andy Dalton (14) et Leonard Williams (99)

Les Giants battent les Cowboys et demeurent en vie

Les Giants de New York ont gagné, dimanche après-midi. Maintenant, ils attendent.

Associated Press

Le joueur recrue Xavier McKinney a intercepté une passe d’Andy Dalton dans la zone des buts avec 1 : 15 au cadran, assurant aux Giants une victoire de 23-19 contre les Cowboys de Dallas.

Ce gain permet aux Giants d’espérer participer aux séries éliminatoires malgré un dossier de 6-10 à titre de champions de la section Est de l’Association nationale.

Les Giants obtiendront leur laissez-passer pour les éliminatoires pour la première fois depuis 2011 si les Eagles de Philadelphie battent l’équipe de Washington ce soir.

Si ce scénario se concrétise, les Giants deviendront la première équipe dans l’histoire de la NFL à participer aux séries avec six victoires dans un calendrier de 16 matchs, et la première, aussi, après avoir présenté un dossier d’un gain et sept défaites.

Les Cowboys (6-10) ont failli empêcher les Giants de réaliser ces tours de force sans précédent.

Avec sa main gauche ensanglantée, après que Leonard Wiliams eut marché dessus au troisième quart, Dalton a mené les Cowboys à la porte des buts.

Sur un jeu avorté, Dalton a couru et évité que Williams ne le plaque derrière la ligne de mêlée pour la quatrième fois du match. Il a cependant lancé une faible passe vers le milieu de la zone des buts, que McKinney a facilement attrapée pour sa première interception en carrière.

Dalton a conclu son match avec 29 passes complétées en 47 tentatives pour des gains de 243 verges. Il a été plaqué six fois derrière sa ligne de mêlée.

Son rival Daniel Jones a complété 17 passes en 25 tentatives pour des gains de 229 verges et deux touchés.

Falcons 27 – Buccaneers 44

Tom Brady a récolté 399 verges de passes et quatre passes de touché, aidant les Buccaneers de Tampa Bay à s’imposer 44-27 devant les Falcons d’Atlanta.

En éliminatoires, les Bucs (11-5) seront confrontés à l’étranger aux champions de la section est de la Nationale, Washington ou les Giants.

L’ailier espacé étoile Mike Evans a quitté en voiturette en fin de premier quart, blessé au genou gauche. Il n’est pas revenu dans le match.

La blessure est survenue un jeu après qu’il soit devenu le premier joueur de l’histoire avec des récoltes de 1000 verges de réception ou plus à ses sept premières saisons.

Brady, un gagnant de six matchs du Super Bowl, a établi un record de Tampa Bay avec une saison de 40 passes de touché.

Les Falcons ont perdu leur cinq derniers matchs, montrant finalement un dossier de 4-12.

Vikings 37 – Lions 35

Kirk Cousins a amassé 405 verges par la passe et complété trois passes de touché pour guider les Vikings du Minnesota vers un gain de 37-35 contre les Lions de Detroit dans un duel entre deux formations qui mettaient fin à une saison décevante.

Les Vikings (7-9) avaient connu une séquence lors de laquelle ils ont gagné cinq matchs sur six en milieu de saison. Ils ont cependant perdu leurs trois parties avant celle de dimanche contre les Lions.

Dans la victoire, Justin Jefferson a capté neuf passes pour des gains de 133 verges. Du coup, il a effacé le record pour le nombre de verges par un receveur recrue, établi par Anquan Boldin en 2003.

Les Lions (5-11) ont perdu leurs quatre dernières sorties et huit de leurs dix dernères rencontres.