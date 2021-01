(Denver) Floyd Little, un membre du Temple de la renommée du football, qui a été une vedette avec l’Université de Syracuse, dans la NCAA, et les Broncos de Denver, dans la NFL, est décédé. Il était âgé de 78 ans.

ArNie stapleton

Associated Press

Les dirigeants du Temple de la renommée ont annoncé que Floyd a rendu l’âme vendredi soir. La cause du décès n’a pas été précisée.

Dans la NCAA, Little a été nommé trois fois All-American à Syracuse, où il a porté le numéro 44, comme Jim Brown et Ernie Davis avant lui. Entre 1964 et 1966, il a accumulé 2704 verges et marqué 46 touchés.

Natif de New Haven, au Connecticut, il a été réclamé au sixième rang du repêchage AFL-NFL de 1967.

Il a joué pendant neuf saisons à Denver, où il a été surnommé « La Concession » parce que son embauche aurait assuré le maintien de l’équipe au Colorado, et convaincu les électeurs d’approuver les dépenses nécessaires pour restaurer le légendaire Mile High Stadium, remplacé depuis par le Empower Field at Mile High.

Little a été élu au Temple de la renommée du football universitaire en 1983, et au Temple de la renommée du football professionnel en 2010.