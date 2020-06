Drew Brees ne veut pas de genou à terre et récolte des critiques

(Los Angeles) Poser un genou à terre pendant l’hymne national est un « manque de respect vis-à-vis du drapeau » des États-Unis, a estimé mercredi Drew Brees, quart-arrière des Saints de La Nouvelle-Orléans, vivement critiqué pour cette position, notamment par LeBron James.

Agence France-Presse

« Je ne serai jamais d’accord avec quiconque ne respecte pas le drapeau des États-Unis d’Amérique ou notre pays. Quand je regarde le drapeau, j’imagine mes deux grands-pères, qui ont combattu pour ce pays pendant la Seconde Guerre mondiale », a déclaré Brees, interrogé par Yahoo.com sur la perspective de voir ce geste réapparaître dans le football, étant donné le contexte brûlant de la mort de George Floyd et des violences policières racistes qui gangrènent son pays.

Ces derniers jours, de nombreux athlètes ont exprimé leur soutien à l’ancien quart-arrière Colin Kaepernick, qui avait déclenché la controverse en 2016 en lançant ce mouvement de protestation. Cela lui a valu d’être traité de « fils de pute » par Donald Trump et de se retrouver sans club à la fin de son contrat avec les 49ers de San Francisco. En d’autres termes, il a été mis à l’index.

Ces trois dernières années, le genou à terre a disparu dans la NFL, mais la mort de Floyd, après qu’un policier blanc ait appuyé un genou contre son cou pendant plus de huit minutes, lundi dernier à Minneapolis, a ravivé la colère.

« Tout va bien avec notre pays en ce moment ? Non, ce n’est pas le cas. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Mais je pense que le fait de se tenir debout et de respecter le drapeau avec sa main sur son cœur, c’est faire montre d’unité », a encore argué Brees, un des plus grands joueurs de l’histoire de la NFL, détenteur du record du nombre de verges parcourues par la passe.

Des mots, qui n’ont pas du tout plu à LeBron James. « WOW MEC ! ! Tu ne comprends toujours pas pourquoi Kap s’était agenouillé ? Ça n’a absolument rien à voir avec le manque de respect envers le (drapeau) et nos soldats », a tweeté la vedette des Lakers.

Le receveur Michael Thomas, coéquipier de Brees chez les Saints, a aussi déploré sa « méconnaissance », ajoutant :« On s’en fiche que tu ne sois pas d’accord ou que quiconque ne soit pas d’accord à ce sujet ».