Les Colts ont publié un communiqué au sujet de la mort de George Floyd, dimanche.

La Presse canadienne

« Ces derniers mois, nous avons vu le dévouement pour aider les gens dans le besoin, en lien à la pandémie. Des gens de toute couleur, race ou religion se sont mobilisés, au profit des plus vulnérables de nos communautés.

« Malheureusement, d’autres incidents, comme les évènements tragiques au Minnesota, rappellent tout le chemin à parcourir pour obtenir l’égalité et l’opportunité pour tous.

« Les Colts réaffirment leur croyance en la dignité de chacun. Nous détestons le racisme et la violence sous toutes leurs formes, que ce soit contre des innocents, des représentants de l’ordre ou toute autre personne.

« La mission des Colts est de divertir, d’inspirer et d’unir, sur le terrain et en dehors. Dans les moments difficiles, cet appel est encore plus fort. Nous sommes prêts à aider les gens à se rassembler pour rejeter la haine, la violence et la destruction.

« De façon productive, nous voulons bâtir de grandes communautés pour nous tous. »

Les Rams y ont fait écho.

« Malheureusement, une fois de plus, notre ville et notre pays sont meurtris par des actes de racisme et d’injustice envers les Noirs, ont écrit les Rams, sur leur site Internet.

PHOTO RINGO H.W. CHIU, AP Des manifestants dénonçant la mort de George Floyd marchant dans une rue de Los Angeles la semaine dernière.

« Nous nous rangeons aux côtés de tous ceux qui, de manière pacifique, veulent mettre fin à la discrimination systémique. Nous ressentons l’urgence de leurs paroles.

« Nous savons que pour amener un réel changement, il faut une réforme, de l’opportunité et de l’espoir. Nous nous engageons à travailler avec nos voisins à faire notre part pour que Los Angeles soit une ville unie. »