Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, espère que les entraîneurs pourront regagner les installations de leurs différentes équipes d’ici la semaine prochaine.

Barry Wilner

Associated Press

Goodell a déclaré jeudi, à la suite d’une téléconférence avec les propriétaires d’équipes, que l’entre-saison virtuel allait être prolongé de deux semaines. Dans un mémo envoyé aux 32 équipes, dont l’Associated Press a obtenu copie, il a précisé la prochaine phase de réouverture des différentes installations des clubs, qui peut s’amorcer lundi.

« Nous nous attendons à ce que la semaine prochaine, les clubs pourront permettre à leur personnel d’entraîneurs de faire partie des employés qui pourront reprendre le travail dans leurs installations, a écrit Goodell. Nous travaillons de près avec les gouverneurs, ainsi les autres autorités locales et des États qui n’ont toujours pas annoncé de plan définitif (de déconfinement) et nous confirmerons dès que possible les dates précises auxquelles les entraîneurs pourront regagner leurs installations régulières. »

Les billetteries, boutiques et autres départements en contacts directs avec les partisans qui répondent aux conditions de santé publique locales peuvent également rouvrir. Leur nombre d’employés doit correspondre aux normes actuelles, soit un maximum de 50 % d’un groupe n’excédant pas 75 personnes.

Quant aux joueurs — outre ceux en rééducation qui ont déjà accès aux complexes d’entraînement — Goodell a ajouté : « Nous continuons de travailler avec l’Association des joueurs afin de développer des protocoles qui permettront à certains joueurs de retourner dans ces installations en groupes limités. »

Par ailleurs, les propriétaires d’équipes ont soumis une proposition visant à offrir une alternative à une tentative de botté court, soit une tentative de gagner 15 verges à l’aide d’un jeu offensif, et ont accepté de tester une utilisation accrue des reprises vidéo en matchs hors-concours pour aider le travail des arbitres.

Ils ont aussi accepté de hausser de deux à trois, pendant la saison, le nombre de joueurs pouvant être réinsérés au sein de la formation après un séjour sur la liste des blessés.

Les propriétaires ont par ailleurs convenu d’élargir le nombre de jeux admissibles à une révision automatique pour y inclure les jeux résultant en un touché et en un revirement, mais annulés par une punition, ainsi que toute tentative réussie ou non de transformation.

Ils ont également approuvé la recommandation du comité de compétition visant à élargir la notion de joueur sans protection pour inclure les bottés de reprise ou de dégagement, lorsqu’un joueur est en possession du ballon, mais qu’il n’a pas eu le temps d’éviter un contact ou un adversaire.

Par ailleurs, l’utilisation de la reprise vidéo sur les obstructions contre la passe a été abandonnée après une expérience d’un an qui a mené à plus d’incertitude que de clarté.

Le calendrier préparatoire de la NFL doit commencer le 6 août avec un duel entre les Steelers de Pittsburgh et les Cowboys dans le cadre du traditionnel rendez-vous du Temple de la renommée.

Évidemment, le calendrier préparatoire représente une incertitude, tout comme la saison régulière, à cause de la pandémie de coronavirus.

Toutefois, les dirigeants de la NFL ont indiqué qu’ils envisageaient jouer en fonction du calendrier établi, tout en élaborant des plans d’urgence qui pourraient inclure des gradins vides, le déplacement ou le report de matchs.