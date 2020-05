Le joueur de ligne défensive Montravius Adams, des Packers de Green Bay, a été arrêté cette semaine en Géorgie et fait face à des accusations liées à la possession de marijuana et à la conduite d’un véhicule.

Associated Press

Selon un rapport du bureau du shérif du comté de Houston, Adams a été intercepté peu après 18 h, mardi. Les policiers avaient des doutes qu’il conduisait son véhicule avec un permis suspendu et sans assurance-automobile. ll n’est pas clair pourquoi les policiers avaient de tels doutes.

Un policier a ensuite décelé une odeur de marijuana, et la drogue a été découverte à la suite d’une fouille du véhicule, selon le rapport.

Permis suspendu, pas d’assurances

Adams est accusé de possession de moins d’une once de marijuana d’avoir conduit avec un permis suspendu et sans assurance. Il a été libéré du Centre de détention du comté de Houston en retour du versement d’un cautionnement de 2964 $ US.

Dans une déclaration officielle, les dirigeants des Packers ont dit être au courant de l’incident, mais ne commenteront pas davantage puisqu’il s’agit d’un « processus judiciaire en cours ».

Âgé de 24 ans, Adams a été un choix de troisième ronde en 2017 après avoir joué avec l’Université Auburn. En 14 matchs, dont deux à titre de partant l’an dernier, il a inscrit 19 plaqués.