(Tampa) Tom Brady ne laisse pas la pandémie mondiale – ni les règles de la NFL interdisant l’accès aux centres d’entraînement des équipes – l’empêcher de se préparer pour sa première saison avec sa nouvelle équipe.

Brady a réuni des coéquipiers des Buccaneers de Tampa Bay et ils se sont entraînés sur le terrain d’une école secondaire, mardi. Brady portait un casque des Buccaneers et un chandail orange par-dessus ses épaulettes. L’entraînement a duré deux heures et a eu lieu à l’école préparatoire Berkeley, selon le journal Tampa Bay Times.

Le nouveau quart des Buccaneers de Tampa Bay s’est entraîné avec ses coéquipiers sur le terrain de football de l’école secondaire Berkeley Preparatory School à Tampa, en Floride le 19 mai 2020.

Il n’est pas inhabituel pour les quarts d’organiser des séances avant le début des camps, mais la pandémie a changé la routine normale. Les équipes ont organisé des rencontres virtuelles pour remplacer les entraînements volontaires de la saison morte, alors que la NFL se prépare pour la saison 2020, possiblement disputée à huis clos.

Brady, six fois champion du Super Bowl avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, a signé un contrat de deux saisons et 50 millions avec les Buccaneers en mars. Il est âgé de 42 ans.

La NFL a permis aux équipes d’ouvrir leur centre d’entraînement à un nombre limité de personnes mardi, si les autorités régionales le permettaient.

Brady interprète les règles à sa façon

Brady semble avoir décidé de s’y prendre autrement pour commencer l’entraînement.

Le centre Ryan Jensen a pratiqué les remises avec Brady sur le terrain en gazon artificiel.

Même s’il est le nouveau, Brady était celui qui dirigeait les activités, a indiqué le quotidien. Brady a expliqué les tracés à ses receveurs, montrant même aux vétérans les endroits auxquels il s’attend à les voir effectuer leurs changements de direction.

Les quarts réservistes Blaine Gabbert et Ryan Griffin ont aussi effectué des passes.

Parmi les joueurs présents, notons aussi les receveurs Mike Evans et Scotty Miller, les ailiers rapprochés Cameron Brate et O. J. Howard, ainsi que le porteur de ballon Dare Ogunbowale.

Les équipes n’ont pas la permission d’organiser des entraînements et les Buccaneers n’ont pas fait la promotion de la séance de Brady mardi.

L’équipe n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de la part de l’Associated Press.