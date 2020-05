La NFL repousse l’ouverture des centres d’entraînement au 29 mai

(New York) La Ligue professionnelle de football américain (NFL) a prolongé mercredi de deux semaines la période d’entraînements à distance de ses joueurs durant l’actuelle présaison, repoussant une ouverture possible des centres d’entraînement au vendredi au 29 mai au plus tôt.