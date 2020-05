Le demi offensif Frank Gore portant le ballon lors d'un match contre les Browns de Cleveland à Cleveland le 10 novembre 2019. Il s'est joint aux Jets de New York en vertu d'un contrat d'un an.

Le vétéran demi offensif Frank Gore se joint aux Jets de New York

(New York) Le demi offensif Frank Gore a accepté une entente d’un an avec les Jets de New York, selon son agent Drew Rosenhaus.

Associated Press

Gore, qui aura 37 ans la semaine prochaine, se joindra à un personnel qui comprend Le’Veon Bell et le choix de quatrième ronde au repêchage La’Mical Perine. Gore occupe le troisième rang dans la liste des meilleurs porteurs de ballon de la NFL avec des gains de 15 269 verges.

PHOTO ADRIAN KRAUS, AP Le vétéran Frank Gore est au troisième rang des meilleurs porteurs de ballon de la NFL avec des gains de 15 269 verges.

Gore retrouvera à New York l’entraîneur Adam Gase, avec qui il a été associé à Miami en 2018. Les deux étaient également à San Francisco en 2008, quand Gase occupait le poste d’adjoint à l’offensive.

Le réseau ESPN a été le premier à rapporter l’entente entre les Jets et Gore. Il n’est devancé que par Emmitt Smith (18 355) et Walter Payton (16 726) pour les gains au sol.

Gore a passé la dernière saison avec les Bills de Buffalo, où il a totalisé des gains de 599 verges en 16 matchs, son plus faible total en carrière. Il a partagé le travail dans le champ arrière avec la recrue Devin Singletary. Le vétéran a inscrit deux touchés et il a également capté 13 passes pour des gains de 100 verges.