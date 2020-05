(Montréal) Les Alouettes de Montréal ont annoncé lundi l’embauche pour deux saisons du receveur de passes américain Vinny Papale.

La Presse canadienne

Le footballeur de six pieds un, 205 livres, a disputé 34 rencontres en quatre saisons à l’Université du Delaware. En 2019, il a apporté sa plus grande contribution aux Blue Hens, inscrivant six touchés en 12 matchs et capté 36 passes pour 618 verges.

Son père, Vince, a évolué avec les Eagles de Philadelphie pendant trois saisons, de 1976 à 1978. Son histoire a inspiré le film de Disney « Invincible », sorti en 2006.