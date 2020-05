(Lake Forest) Les Bears de Chicago ont embauché le receveur de passes Ted Ginn fils pour une saison, lundi.

Vétéran de 13 saisons qui a participé au Super Bowl avec les 49ers de San Francisco et les Panthers de la Caroline, Ginn a capté 30 passes pour 421 verges et deux touchés avec les Saints de La Nouvelle-Orléans la saison dernière.

PHOTO D’ARCHIVES BRETT DAVIS, USA TODAY SPORTS Ted Ginn Jr a joué pour deux équipes au Superbowl durant sa carrière de 13 saisons dans la NFL, avec San Francisco et la Caroline. L’an dernier, il jouait pour les Saints de la Nouvelle-Orléans.

En carrière, il a capté 409 passes pour 5702 verges de gains et 33 touchés, en plus de porter le ballon 68 fois pour 486 verges.

Ginn, qui a aussi porté les couleurs des Dolphins de Miami et des Cardinals de l’Arizona, a également retourné 257 bottés de dégagement pour 2600 verges et quatre touchés, ainsi que 307 bottés d’envoi pour 6899 verges et trois touchés. Il est l’un des 10 joueurs de la NFL à avoir retourné deux bottés d’envoi pour des touchés dans la même rencontre. En 2009, il est devenu le premier à en retourner deux de plus de 100 verges dans le même match.

Les Bears ont terminé avec une fiche de 8-8 et ont été exclus des matchs éliminatoires l’an dernier, un an après avoir remporté le titre de la section Nord de la NFC. Leur attaque a été parmi les pires du circuit Goodell en 2019.