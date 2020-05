Le quart Andy Dalton a signé un contrat d’une saison avec les Cowboys de Dallas et sera l’auxiliaire à Dak Prescott.

Schuyler Dixon

Associated Press

L’ancienne vedette des Bengals de Cincinnati a accepté une entente d’une valeur de trois millions US. Dalton pourrait toutefois gagner jusqu’à sept millions grâce à des bonus de performance.

Dalton a été libéré jeudi par les Bengals, alors que la formation de l’Ohio voulait laisser le champ libre à Joe Burrow pour devenir le quart partant. Les Bengals ont sélectionné Burrow au premier rang du repêchage, en avril.

Natif de la région de Houston, Dalton a brillé dans les rangs universitaires au Texas avec TCU avant d’être sélectionné en deuxième ronde du repêchage de 2010 par les Bengals.

Les Cowboys se fiaient à Cooper Rush comme réserviste derrière Prescott lors des deux dernières saisons. Dalton, qui est âgé de 32 ans, représente le plus important investissement des Cowboys pour un quart réserviste depuis que Prescott a remplacé Tony Romo, alors blessé en 2016, lui ravissant ainsi le rôle de partant.

Dalton a disputé 133 matchs avec les Bengals et a mené l’équipe à cinq participations consécutives aux éliminatoires de 2011 à 2015. Les Bengals ont toutefois perdu au premier tour à chaque reprise.

Dalton a compilé un dossier de 70-61-2 comme partant avec les Bengals et il détient les records d’équipe pour les passes de touché (204) et les passes complétées (2757).

L’entraîneur-chef Zac Taylor a signalé la fin de l’ère Dalton chez les Bengals en le laissant de côté pendant trois rencontres à mi-chemin de la saison l’automne dernier. La décision a ébranlé Dalton et certains de ses coéquipiers. Dalton a aussi été déçu que l’équipe ne l’échange pas avant la date limite et les Bengals ont finalement conclu la campagne avec une fiche de 2-14.

Les Cowboys ont désigné Prescott comme joueur de concession, mais Prescott n’a toujours pas accepté la désignation qui lui rapporterait 31 millions la saison prochaine. Les deux parties ont jusqu’au 15 juillet pour conclure une entente à long terme.

Prescott, qui est âgé de 26 ans, brille depuis ses débuts et a été nommé recrue offensive par excellence de la NFL en 2016. Les Cowboys et ses représentants négocient un contrat à long terme depuis environ un an.

Les Cowboys ont déçu l’automne dernier. Ils ont remporté leurs trois premiers matchs, mais ont finalement compilé un dossier de 8-8 et raté les éliminatoires. Le contrat de l’entraîneur-chef Jason Garrett n’a pas été renouvelé et Mike McCarthy a été embauché.