Après avoir passé la dernière saison sur les lignes de côté en raison d’un conflit avec la direction des Redskins de Washington, Trent Williams n’aurait pu trouver un meilleur dénouement à cette saga.

Associated Press

Williams a quitté l’une des concessions les plus controversées ces dernières années dans la NFL pour se joindre à une autre qui vient de participer au Super Bowl. De plus, il rejoindra chez les 49ers de San Francisco l’entraîneur Kyle Shanahan, avec lequel il a travaillé étroitement pendant quatre ans à Washington.

PHOTO D’ARCHIVES PHELAN M. EBENHACK, AP Le bloqueur offensif Trent Williams (71), anciennement des Redskins de Washington, a signé un contrat avec les 49ers de San Francisco.

« Je ne vais pas vous mentir, je veux juste me retrouver sur le terrain, a confié Williams jeudi. J’y songeais depuis un certain temps déjà. Ç’a été toute une aventure, parce que je suis rentré (à Washington) à la date limite des transactions. Je me préparais à jouer. J’ai ressenti cette décharge d’adrénaline. Et maintenant je me retrouve sur le terrain avec une équipe qui peut aspirer au Super Bowl. C’est tout ce qui me préoccupe en ce moment. »

Williams devra encore patienter un peu pour obtenir cette opportunité, après avoir été acquis lors du repêchage de la NFL en retour d’un choix de cinquième ronde en 2020 et un autre de troisième tour en 2021.

Néanmoins, à l’âge de 31 ans, il se sent revigoré après avoir raté une saison entière.

« On dirait que j’ai de nouveau 25 ans, a-t-il évoqué. C’était ma première saison sabbatique depuis ma deuxième année. Je jouais au football à compter du mois d’août chaque saison, depuis 25 ans. Mon corps a pu se reposer, guérir. Je ne me souviens pas de m’être déjà retrouvé dans une position où je ne ressentais aucune douleur ou blessure pendant la saison morte. Je suis revigoré, ça, c’est certain. »

Williams entame la dernière année de son contrat, qui lui rapportera 12,5 millionsUS.