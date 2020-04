(Nouvelle-Orléans) Les Saints de La Nouvelle-Orléans et le quart Jameis Winston tenteraient de s’entendre sur une offre de contrat formelle pour faire de l’ancien membre des Buccaneers de Tampa Bay le réserviste de Drew Brees, a appris l’Associated Press.

Brett Martel

Associated Press

Winston et les Saints seraient en négociations « avancées », a dit la personne à l’AP sous le couvert de l’anonymat puisque les discussions étaient toujours en cours. La personne n’a pas voulu préciser la longueur ou la valeur de l’entente négociée.

Yahoo Sports a été le premier média à rapporter l’intérêt des Saints envers Winston.

Pendant ce temps, les Saints ont annoncé qu’ils avaient accordé un contrat de deux saisons au quart et joueur polyvalent Taysom Hill.

La saison dernière, Winston a dominé la NFL avec 5109 verges de gains et s’est classé deuxième avec 33 passes de touché. Il a toutefois aussi terminé en tête du circuit avec 30 interceptions, devenant le premier quart de l’histoire de la NFL à lancer au moins 30 passes de touché et 30 interceptions lors d’une même saison.

Les Buccaneers ont laissé Winston partir via le marché des joueurs autonomes et l’ont remplacé par l’ancienne étoile des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady. Les Bucs avaient sélectionné Winston au premier rang du repêchage de 2015.

Après cinq saisons comme partant dans la NFL, il semble maintenant que Winston jouera les étudiants. Teddy Bridgewater a réussi à relancer sa carrière après deux saisons comme réserviste à Brees, étant embauché par les Panthers de la Caroline pour remplacer Cam Newton.

En cinq saisons avec les Buccaneers, Winston a accumulé 19 737 verges de gains, 121 touchés et 88 interceptions. Malgré cette production, l’équipe a compilé une fiche de 28-42 avec Winston comme partant.

Au cours de la saison morte, l’entraîneur-chef des Saints, Sean Payton, a affirmé qu’il souhaitait compter sur trois quarts actifs lors des jours de match. Hill devrait donc continuer à être employé de différentes manières, lui qui a aidé les Saints à présenter des dossiers de 13-3 lors des deux dernières campagnes.

Une personne au courant des détails du contrat de Hill a indiqué à l’AP que la valeur de l’entente est de 21 millions US, dont 16 millions sont garantis et jusqu’à 1 million est en bonus de performance. Hill était joueur autonome avec compensation. Il célébrera son 30e anniversaire de naissance en août.

Hill est employé comme quart, porteur de ballon, ailier rapproché et receveur. Il peut aussi jouer sur les unités spéciales, autant sur des jeux truqués que sur des retours ou pour bloquer des bottés.

Lors des deux dernières saisons, Hill a effectué 64 courses pour 352 verges de gains et trois touchés. Il a aussi capté 22 passes pour 238 verges de gains et six touchés, en plus de compléter six passes pour 119 verges de gains.