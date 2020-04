(Tampa) L’ailier rapproché vedette Rob Gronkowski devrait renouer avec Tom Brady.

Fred Goodall

Associated Press

L’agent de celui qui a brillé en Nouvelle-Angleterre a confirmé que Gronkowski a accepté de jouer pour les Buccaneers de Tampa Bay, qui acquièrent ses droits des Patriots.

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Rob Gronkowski, après avoir attrapé une passe de Tom Brady.

L’entente est conditionnelle à la réussite d’un test médical.

Un échange doit être finalisé avant le repêchage de la NFL. Gronkowski et un choix de septième ronde iraient à Tampa Bay, en échange d’une sélection de quatrième tour.

« En attendant (le feu vert du test médical), Rob a accepté de jouer pour Tampa cette saison », a déclaré l’agent Drew Rosenhaus.

Brady a signé un contrat de 50 millions de dollars pour deux ans avec les Bucs le mois dernier.

PHOTO CHARLES KRUPA, ARCHIVES AP Tom Brady

Gronkowski, qui aura 31 ans le 14 mai, a pris sa retraite en mars 2019 après neuf saisons avec les Patriots, qui l’ont repêché au deuxième tour en 2010. À son contrat il reste un an, à 10 millions.

« Il va honorer son contrat actuel », a dit Rosenhaus.

En plus de 521 réceptions pour 7861 verges et 79 touchés en 115 matchs de saison régulière, « Gronk » a aussi capté 81 ballons pour 1163 verges et 12 touchés en 16 matchs éliminatoires.