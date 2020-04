Le Rouge et Noir embauche Jalen Saunders

(Ottawa) Le Rouge et Noir d’Ottawa a embauché le receveur de passes et joueur autonome Jalen Saunders pour une saison.

La Presse canadienne

Le Californien de 27 ans a disputé les saisons 2017 et 2018 avec les Tiger-Cats de Hamilton.

En 2017, il a amassé 1170 verges et inscrit quatre touchés pour les Ti-Cats, avant d’ajouter 739 verges et deux touchés en neuf rencontres en 2018, alors qu’une blessure au genou à mis un terme à sa campagne.

Les Tiger-Cats ont retranché Saunders avant la saison 2019. Il a été sélectionné par les Roughnecks de Houston au repêchage 2020 de la XFL, mais son nom a été inscrit sur la liste des blessés avant le début de la saison.

PHOTO CHUCK COOK, USA TODAY SPORTS Saunders avait été un choix de quatrième tour par les Jets de New York au repêchage 2014 de la NFL. Il a été en uniforme pour les Jets et les Saints de La Nouvelle-Orléans lors de neuf rencontres cette saison-là.

La XFL a annulé le reste de sa campagne inaugurale et déclaré faillite en raison de la pandémie de COVID-19 la semaine dernière.

Saunders avait été un choix de quatrième tour par les Jets de New York au repêchage 2014 de la NFL. Il a été en uniforme pour les Jets et les Saints de La Nouvelle-Orléans lors de neuf rencontres cette saison-là. Il a aussi passé du temps au sein des formations des Cardinals de l’Arizona, des Seahawks de Seattle, des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et des Bears de Chicago.