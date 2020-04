La saison morte virtuelle de trois semaines commence le 20 avril pour les équipes avec de nouveaux entraîneurs-chefs et le 27 avril pour les autres. Ça se poursuivra jusqu’au 15 mai.

La NFL et son syndicat des joueurs ont convenu de mener des programmes d’entraînement hors saison « virtuels », en raison de la pandémie de COVID-19.

Cela tient jusqu’au moment où les équipes soient autorisées à ouvrir leurs installations.

Les équipes peuvent organiser de la théorie, des entraînements et des programmes éducatifs non liés au football sur des plateformes en ligne, selon une note envoyée aux équipes et obtenue par l’Associated Press.

La saison morte virtuelle de trois semaines commence le 20 avril pour les équipes avec de nouveaux entraîneurs-chefs et le 27 avril pour les autres. Ça se poursuivra jusqu’au 15 mai.

Les équipes avec un nouvel entraîneur-chef ont la possibilité d’y consacrer un mois.

Une équipe ne peut pas commencer son programme virtuel après le 27 avril.

Les équipes ne peuvent pas enregistrer leurs semaines virtuelles pour les utiliser après l’ouverture des installations et le retour des joueurs sur le terrain.

Les joueurs doivent être payés au moins 235 $ par jour et les joueurs avec des bonus d’entraînement hors saison doivent être crédités pour leur participation aux sessions.

Chaque recrue recevra un minimum de 135 $ pour chaque jour où il participe au programme de développement d’un club.

Les équipes peuvent fournir du matériel d’entraînement d’une valeur allant jusqu’à 1500 $ par joueur.

Le programme hors saison de la ligue se termine le 26 juin.

Si les ordres de confinement se prolongent, les équipes devront tenir de façon virtuelle un minicamp pour les vétérans.