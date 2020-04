(Charlotte) Les Panthers de la Caroline ont octroyé une prolongation de contrat de quatre ans et 64 millions US au demi à l’attaque étoile Christian McCaffrey, selon ce qu’a appris l’Associated Press d’une source au fait des négociations.

Steve Reed

Associated Press

Cette personne a requis l’anonymat puisque les Panthers n’ont pas encore annoncé la signature du contrat. Le montant garanti demeure pour l’instant inconnu.

PHOTO DALE ZANINE, USA TODAY SPORTS Christian McCaffrey combattant un plaqué du secondeur des Falcons d’Atlanta Deion Jones.

Ce contrat fait de McCaffrey le demi à l’attaque le mieux payé de la NFL, devant Ezekiel Elliott, qui touche 15 millions par saison.

McCaffrey a amassé 1387 verges au sol en plus de récolter 1005 verges par la passe pour les Panthers la saison dernière. Seuls Marshall Faulk et Roger Craig avaient obtenu 1000 verges dans chacune de ces statistiques en une saison avant lui.

PHOTO JEREMY BREVARD, USA TODAY SPORTS Christian McCaffrey.

Âgé de 23 ans, McCaffrey a toujours une saison à écouler à son présent contrat.

L’ex-choix de premier tour a été spectaculaire depuis son arrivée dans le circuit Goodell, récoltant 2920 verges au sol et 2523 autres par la passe, en plus d’inscrire 39 touchés en trois campagnes. Il est le premier joueur de l’histoire de la ligue à amasser plus de 2500 verges par la course et la passe à ses trois premières saisons.