(MONTGOMERY, Alabama) L’ex-quart de la NFL Tarvaris Jackson a péri dans un accident de la route près de Montgomery, dans l’État de l’Alabama, a indiqué la police municipale. Il était âgé de 36 ans.

Associated Press

La Chevrolet Camaro 2012 qu’il conduisait a quitté la route, heurté un arbre et capoté vers 20 h 50. Aucun autre véhicule n’était impliqué, a indiqué le policier Benjamin « Michael » Carswell, porte-parole du ministère de la Sécurité publique de l’Alabama. Le décès a été constaté à l’hôpital.

L’accident s’est produit à environ 11 km de Montgomery, sa ville natale. L’enquête se poursuit et la police n’a donné aucun détail sur l’accident.

Jackson avait été engagé comme entraîneur des quarts-arrière à l’Université Tennessee State en 2019, après 10 saisons dans la NFL pour les Seahawks de Seattle, les Vikings du Minnesota et les Bills de Buffalo.

Jackson a été un choix de deuxième ronde des Vikings en 2006, entreprenant 12 matchs en 2007 et compilant une fiche de 8-4. Il était membre des Seahawks qui ont remporté le Super Bowl en 2014 comme substitut à Russell Wilson.

L’entraîneur des Seahawks coach Pete Carroll a salué la mémoire de Jackson sur Twitter, disant qu’il avait été à Seattle « en tant que coéquipier, sportif, et Seahawk. »

Le quart Russell Wilson a renchéri sur Twitter : « TJack... tu nous nous manqueras. On prie pour toi et ta famille. On t’aime, mon vieux. »

Les Vikings ont aussi diffusé une déclaration : « La plus grande qualité de Tarvaris était son approche positive. Il se préoccupait sincèrement des autres, il était un ami fidèle et il manquera à sa famille, à ses coéquipiers et aux partisans des Vikings où qu’ils soient. »

Jackson a amorcé 14 matchs des Seahawks en 2011, menant l’équipe à sept victoires.

En carrière, il a obtenu des gains de 7263 verges avec 39 touchés et 35 interceptions.

Jackson laisse dans le deuil son épouse Lakitta et trois enfants.