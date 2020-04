La XFL a suspendu ses opérations et licencié ses employés.

Associated Press

Les employés ont été informés des congédiements lors d’une conférence téléphonique à l’interne, vendredi.

Après avoir annulé le reste de sa saison le mois dernier en raison de la pandémie de coronavirus, mais promettant un retour en 2021, la nouvelle ligue soutenue par la WWE a laissé planer le doute sur son avenir.

Les dirigeants de la ligue ont déclaré qu’ils s’attendaient à être de retour l’année prochaine peu de temps après l’annulation de leurs matchs. La XFL compte huit équipes et a disputé cinq des 10 matchs prévus au calendrier. Elle a obtenu des cotes d’écoute décentes à la télévision dès le début et a conclu des ententes avec ESPN et Fox.

Mais le football de printemps n’a pas la côte, comme l’a appris à ses dépens l’Alliance of American Football en 2019, qui n’a pas survécu une saison complète.