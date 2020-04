(Charlotte) Cam Newton affirme qu’il se sent comme un « poisson hors de l’eau », lui qui est joueur autonome pour la première fois de sa carrière de neuf ans dans la NFL.

Steve Reed

Associated Press

Newton a confié lors d’une conversation sur Instagram avec le garde Chris Paul, du Thunder d’Oklahoma City, que sa libération par les Panthers de la Caroline lui avait laissé un goût amer.

Newton n’a donné aucune indication de l’équipe avec laquelle il aimerait se joindre.

Le joueur par excellence de la ligue en 2015 a disputé seulement deux matchs la saison dernière et vient de subir une opération pour une fracture au pied. Il a également été opéré au cours de la saison morte 2019 pour une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite.

Tests médico-sportifs impossibles

Comme les joueurs n’ont pas le droit de se rendre dans les installations des clubs de la NFL en raison de la pandémie de coronavirus, Newton n’a pas pu visiter d’autres équipes potentielles et de prouver qu’il est en bonne santé.

« Il y a tellement de possibilités pour moi en ce moment, mais la pandémie a frappé. Je ne suis pas du genre à m’apitoyer sur mon sort, a précisé Newton. Mais en même temps, je pense que j’ai été particulièrement affecté par la situation, et c’est juste (regrettable). Mais au bout du compte, je vais laisser les choses aller et voir. »

Les Panthers ont remplacé Newton par le joueur autonome Teddy Bridgewater, qui aurait signé un contrat de 63 millions sur trois ans après avoir gagné ses cinq derniers matchs avec les Saints de la Nouvelle-Orléans.

PHOTO MARK BLACK, AP Les Panthers ont remplacé Newton par le joueur autonome Teddy Bridgewater, qui aurait signé un contrat de trois ans pour 63 millions de dollars après avoir gagné ses cinq derniers matchs avec les Saints de la Nouvelle-Orléans.

Le directeur général Marty Hurney a reconnu, lundi, lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes, que la décision de laisser partir Newton en était une extrêmement difficile. Il s’agit de l’un des nombreux changements que les Panthers ont effectués cette saison pour tenter de remodeler leur formation.

« Il faut prendre des décisions très difficiles chaque année, a déclaré Hurney. C’était probablement l’une des plus difficiles. J’ai repêché Cam. Nous savons tous ce qu’il a apporté à l’équipe à la fois sur le terrain et à l’extérieur, donc c’était extrêmement difficile. »

Quant à Newton, âgé de 30 ans, il cherche toujours une nouvelle équipe.

« Je n’ai jamais rien connu d’autre que les Panthers de la Caroline, et maintenant, c’est comme si je voulais que Dieu me guide et me mette dans une position où je peux m’épanouir et être moi-même », a conclu Newton.