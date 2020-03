Robert Kraft et les Patriots ont publié dimanche une annonce pleine page dans le Tampa Bay Times, remerciant Tom Brady pour ses deux décennies avec la Nouvelle-Angleterre.

La Presse canadienne

Vendredi, les Buccaneers ont rendu officielle une entente de 50 M$ pour deux ans avec le vétéran de 42 ans.

« Durant 20 années incroyables, tu nous as donné tout ce que tu avais, débute le message paru dimanche, sous le grand titre “MERCI TOM” ».

PHOTO TAMPA BAY TIMES Robert Kraft et les Patriots ont publié dimanche une annonce pleine page dans le Tampa Bay Times

« À ton arrivée comme choix de sixième ronde - la meilleure sélection que cette équipe ait jamais faite - personne n’imaginait tout ce que tu accomplirais ou ce que tu allas représenter pour toute une région. Tu quittes la Nouvelle-Angleterre après deux décennies de domination en tant que plus grand de tous les temps. Tu feras toujours partie de notre famille. »

« Ta passion pour le football, ta compétitivité et ta recherche constante de l’excellence ont mené au total sans précédent de six victoires au Super Bowl, avec neuf championnats de l’Américaine et 17 titres de section. »

« Tu es désormais reconnu comme le meilleur de tous les temps sur le terrain, mais tu es une personne encore meilleure. »

« Merci Tom pour tes innombrables contributions aux Patriots. Nous souhaitons du succès continu à toi et à ta superbe famille. Il n’y aura jamais un autre Tom Brady. »

« Aux partisans des Buccaneers et à la communauté de Tampa Bay-prenez soin de lui. Vous en avez un super. »

« Avec beaucoup d’amour et d’appréciation, la famille Kraft et les Patriots. »

La saison dernière, les Buccaneers ont raté les éliminatoires pour la 12e année de suite, montrant un dossier de 7-9.

Ils n’ont pas gagné de match d’après-saison depuis janvier 2003, quand ils ont triomphé au Super Bowl.

Joueur le plus utile du Super Bowl en quatre occasions, Brady a effectué 41 départs en éliminatoires.

Brady a totalisé 4057 verges de passes l’an dernier, complétant 24 passes de touché. Il a été victime de huit interceptions.