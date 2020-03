(Alameda) Les Raiders de Las Vegas se sont entendus sur les termes d’un contrat d’un an avec le joueur autonome Nelson Agholor, samedi.

Associated Press

Selon ce qu’a confié une personne familière avec le dossier à l’Associated Press, les Raiders ont ajouté le vétéran receveur à leur attaque. Les Raiders auraient opté pour une seule saison afin de pouvoir garder au sein de leur formation le porteur de ballon Rod Smith.

La personne a parlé sous le couvert de l’anonymat puisque les contrats ne peuvent pas être signés tant et aussi longtemps que les joueurs n’ont pas passé leurs tests physiques.

Le joueur de ligne offensive Eric Kush a également paraphé une entente et l’agence Sports Trust Advisors, qui représente Nick O’Leary, a fait savoir que l’ailier rapproché s’était également joint au club.

Agholor a disputé les cinq dernières saisons avec les Eagles de Philadelphie après avoir été repêché 20e au total en 2015. En 2017, il a amassé 768 verges en 62 attrapés et huit touchés, aidant les Eagles à vaincre les Patriots lors du Super Bowl cette saison-là. Il a conclu le match ultime avec une récolte de 84 verges en neuf attrapés.

En 2018, il a récolté 763 verges de gains en 64 attrapés avant de connaître des ennuis la saison dernière, alors qu’il a dû composer avec une blessure au genou. Il a conclu la saison avec 363 verges de gains en 39 attrapés. Il a également échappé quatre passes, selon SportRadar.

Agholor ajoutera de la profondeur à l’attaque des Raiders, qui est déjà bien garnie au poste de receveur avec notamment Tyrell Williams et Hunter Renfrow. Les Raiders pourraient également mettre la main sur un jeune receveur lors de la prochaine séance de repêchage de la NFL, grâce èa l’un de leurs deux choix de premier tour.

Smith a rejoint les Raiders en fin de saison l’an dernier et a disputé trois matchs. Il a été employé sur les unités spéciales la plupart du temps. En 55 matchs en carrière avec les Cowboys de Dallas, les Seahawks de Seattle et les Titans du Tennessee, il a récolté 364 verges en 101 portées et a inscrit cinq touchés.

Kush a occupé un poste de garde et le poste de centre depuis ses débuts dans la NFL en 2013, obtenant 19 départs en 49 matchs joués.

O’Leary a pour sa part porté l’uniforme des Bills de Buffalo, des Dolphins de Miami et des Jaguars de Jacksonville en cinq ans de carrière, réalisant 53 attrapés pour des gains de 668 verges. Il a également inscrit quatre touchés.

Il est le deuxième ailier rapproché à s’entendre avec le club de Las Vegas après le vétéran Jason Witten. Les Raiders comptent déjà sur Darren Waller, Foster Moreau et Derek Carrier à cette position.