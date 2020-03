(New York) La XFL a annulé le reste de sa saison en raison de la pandémie du coronavirus.

Associated Press

Relance du circuit qui a disputé une saison en 2001, la ligue se trouvait à mi-chemin d’un calendrier régulier de 10 matchs pour chacun de ses huit clubs.

Via un communiqué, le commissaire Oliver Luck a dit que la ligue n’avait « pas d’autre choix que d’annuler officiellement le reste de la saison 2020. Cette décision a été prise avec la santé et la sécurité de toute la famille XFL comme priorité absolue. »

Luck avance que la XFL sera de retour.

« Lorsque nos équipes retourneront sur le terrain, nous ferons tout notre possible pour que votre confiance en nous soit récompensée par encore plus de plaisir et d’excitation », a t-il envoyé comme message aux partisans.

La XFL a des équipes à New York, Washington, Los Angeles, Houston, Seattle, Dallas, St. Louis et Tampa.