Avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Tom Brady a remporté 17 titres de section et a participé à neuf Super Bowls, le remportant six fois.

Le quart-arrière Tom Brady a indiqué en publiant une photo sur son compte Instagram qu’il s’est officiellement joint aux Buccaneers de Tampa Bay, vendredi.

Associated Press

« J’entame un nouveau chapitre de ma carrière au football et je remercie les Buccaneers de m’offrir cette opportunité de faire ce que j’aime », a-t-il écrit, sous une photo le montrant en train de signer son contrat.

L’information a été confirmée quelques minutes plus tard par l’organisation floridienne elle-même.

« Tom Brady fait officiellement partie des Buccaneers de Tampa Bay ! », pouvait-on lire sur le compte Twitter officiel de l’équipe de la NFL.

Le directeur général des Bucs, Jason Licht, qui faisait partie du personnel des Patriots lorsqu’ils ont repêché Brady en 2000, a souligné le palmarès inégalé du quart-arrière et son désir persistant de dominer son sport.

« Tom est un champion qui a fait ses preuves sur le terrain parce qu’il exige le meilleur de lui-même et de ses coéquipiers, a déclaré Licht. Je connais Tom depuis que nous l’avons repêché en Nouvelle-Angleterre il y a 20 ans et grâce à ce processus, il est devenu très clair que son désir d’être un champion brûle aussi fort aujourd’hui que jamais. Il possède ce type de leadership naturel qui aura un impact immédiat sur l’ensemble de notre organisation. »

Pour sa part, l’entraîneur-chef Bruce Arians, qui a déjà travaillé avec des quarts de renom tels Peyton Manning, Ben Roethlisberger, Andrew Luck et Carson Palmer, a accueilli favorablement l’arrivée de Brady.

« Tom est le quart-arrière le plus titré de l’histoire de notre ligue, mais ce qui le rend si spécial, c’est sa capacité à améliorer ceux qui l’entourent, a déclaré Arians. J’ai eu le privilège de travailler avec certains des meilleurs quarts de notre ligue, et les caractéristiques qu’ils possédaient tous étaient la capacité de diriger et de tirer le meilleur de leurs coéquipiers. Tom n’est pas différent. Il est un gagnant éprouvé qui fourni le leadership, la responsabilité et l’éthique de travail nécessaires pour nous mener à notre objectif de remporter un autre championnat. »

La saison dernière, les Bucs ont raté les éliminatoires pour la 12e année consécutive, montrant un dossier de 7-9. Ils n’ont pas gagné de match d’après-saison depuis janvier 2003, quand ils ont triomphé au Super Bowl.

Brady devrait aider à faire des siens un adversaire à ne pas sous-estimer. On rêve aussi de le voir réussir du jamais vu : un club remportant le Super Bowl dans son propre stade : au terme de la saison 2020, le grand match aura lieu au Raymond James Stadium.

Mardi, Brady a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il deviendrait un joueur autonome pour la première fois de sa carrière.

Joueur le plus utile du Super Bowl en quatre occasions, il a effectué 41 départs en éliminatoires.

Les Bucs, eux, n’ont disputé que 15 matchs éliminatoires en 44 saisons, et aucun depuis 2007.

Brady a totalisé 4057 verges de passes l’an dernier, complétant 24 passes de touché. Il a été victime de huit interceptions.

Jameis Winston est devenu joueur autonome mercredi, après cinq saisons comme quart des Buccaneers.

Premier choix lors du repêchage de 2015, il mène l’histoire des Bucs pour les verges aériennes, mais il a souvent commis commis des erreurs qui changeaient le cours d’un match. Il a montré une fiche de 28-42.

En 2019, Winston a dominé la ligue avec 5109 verges par la passe, mais il est aussi devenu le premier joueur à cumuler au moins 30 passes de touché et 30 interceptions dans la même saison.

Gurley se joint aux Falcons

PHOTO TONY AVELAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Todd Gurley

Un peu plus tôt vendredi, Todd Gurley n’aurait pas mis beaucoup de temps à se faire une nouvelle niche.

Le demi offensif étoile, qui a pris part à trois Pro Bowls et qui a été nommé sur deux équipes d’étoiles, aurait accepté un contrat d’une saison des Falcons d’Atlanta, a indiqué le’NFL Network’.

Cette décision a été annoncée moins de 24 heures après qu’il eut été libéré par les Rams de Los Angeles, l’équipe qui l’avait sélectionné au premier tour du repêchage de la NFL en 2015.

La veille, les Rams avaient posé leur geste quelques minutes avant qu’une somme d’environ 10 millionsUS au contrat de Gurley ne devienne garantie.

En juin 2018, les Rams avaient accordé à Gurley une prolongation de contrat de quatre ans, d’une valeur de 60 millions incluant 45 millions garantis.

Or, Gurley a été retranché avant même d’avoir entamé la première année de cette prolongation de contrat qui faisait de lui, à l’époque, le demi offensif le mieux payé dans la NFL.

Gurley a connu de phénoménales saisons lors de ses deux premières années sous les ordres de Sean McVay, accumulant 1305 verges en 2017 et 1251 verges en 2018. Toutefois, Gurley a été ennuyé par une blessure persistante au genou gauche qui a nui à ses performances vers la fin de 2018. Ces problèmes se sont poursuivis la saison dernière.

Il n’a récolté que 857 verges l’an dernier — son pire total en carrière — et n’a été utilisé que de façon sporadique, même si McVay n’a jamais admis que cette utilisation était liée au problème de genou de Gurley.