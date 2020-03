(Alameda) Les Raiders ont officiellement décliné leur option pour disputer la saison 2020 à Oakland et demeure en voie de jouer à Las Vegas dès la fin de l’été.

Josh Dubow

Associated Press

Une personne familière avec les plans de l’équipe a indiqué mercredi à l’Associated Press que les Raiders ont informé les dirigeants de la ville d’Oakland et du comté d’Alameda qu’ils n’allaient pas se prévaloir d’une option qui leur aurait permis de disputer la saison 2020 au Coliseum. Cette option avait été mise en place au cas où la construction du stade de Las Vegas n’était pas terminée à temps. La personne a parlé sous le couvert de l’anonymat puisque l’équipe n’avait pas fait d’annonce publique.

Le San Francisco Chronicle a été le premier à rapporter la décision.

Les Raiders ont annoncé en 2017 leur intention de déménager à Las Vegas et la NFL a approuvé le déménagement plus tard la même année. L’équipe a disputé les trois dernières campagnes à Oakland et aurait pu rester une saison de plus, si nécessaire.

En raison de la pandémie de coronavirus, plusieurs entreprises du Nevada ont interrompu leurs activités pour au moins 30 jours. Cela avait mené certains à poser des questions concernant la fin de la construction du stade de 1,9 milliard US.

Cependant, la construction du stade a été jugée « essentielle » et se poursuit. Le stade, qui accueillera aussi l’équipe de football de l’Université du Nevada à Las Vegas, doit ouvrir ses portes cet été.