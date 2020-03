(La Nouvelle-Orléans) Les Saints de La Nouvelle-Orléans auraient conclu un pacte de deux saisons d’une valeur totale de 50 millions américains avec le quart étoile Drew Brees, a révélé une source au fait de la situation à l’Associated Press.

Associated Press

Cette personne a discuté avec l’AP sous le couvert de l’anonymat mardi puisque l’entente n’est toujours pas confirmée.

Brees a répété à maintes reprises qu’il prend ses décisions une année à la fois. Son nouveau contrat permettra au quart âgé de 41 ans, qui compte 19 saisons d’ancienneté dans la NFL, de déterminer après la prochaine campagne s’il souhaite poursuivre ses activités sportives.

Brees a raté cinq rencontres en raison d’une blessure à une main qui a nécessité une intervention chirurgicale, mais il s’est tout de même illustré la saison dernière avec les Saints, qui ont participé aux éliminatoires pour une troisième campagne d’affilée. Brees présente un taux de passes complétées de 74,3 % – le deuxième meilleur dans l’histoire de la NFL, derrière celui de 74,4 % qu’il avait établi en 2018.

Il a aussi complété 27 passes de touché et n’a commis que quatre interceptions, en plus d’être sélectionné pour la quatrième fois consécutive pour participer au Pro Bowl – et la 13e de sa carrière.

Brees est aussi le meneur de tous les temps dans la NFL aux chapitres des passes complétées (6867), des verges de gains (77 416) et des passes de touché (547). Il ne dispose cependant que d’une avance de six passes de touché sur le détenteur de la deuxième place, Tom Brady.

D’autre part, les Panthers de la Caroline ont annoncé qu’ils avaient permis au quart Cam Newton de tâter le terrain pour une transaction – même si l’ex-joueur par excellence de la NFL a répondu qu’il n’en avait jamais demandé une.

Le directeur général des Panthers Marty Hurney a mentionné par l’entremise de Twitter que l’équipe avait tourné la page sur l’ère Newton.

Le vétéran âgé de 31 ans a été ralenti par des blessures à une épaule et à un pied au cours des deux dernières campagnes, et il s’est incliné à ses huit derniers départs avec la formation de la Caroline.

Newton, un ex-premier choix au repêchage, a participé au Pro Bowl à trois reprises et fut nommé le joueur par excellence de la NFL en 2015 alors qu’il a mené les Panthers à une participation au Super Bowl.

Il revient d’une fracture de Lisfranc au pied gauche subie pendant la saison morte et les Panthers avaient déjà déclaré qu’ils attendraient de constater la vitesse de sa rééducation avant de prendre une décision quant à son avenir avec l’équipe.