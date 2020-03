PHOTO RON JENKINS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les Cowboys de Dallas et le receveur Amari Cooper se seraient entendus sur les termes d’un contrat à long terme, selon ce qu’a révélé une personne au fait du dossier à The Associated Press.

Schuyler Dixon

Associated Press

L’équipe texane aurait fait signer un contrat de cinq ans d’une valeur de 100 millions US à son receveur numéro un. La source a parlé sous le couvert de l’anonymat, lundi soir, car l’entente n’a pas été annoncée.

Cooper était sur le point de devenir joueur autonome sans compensation et il pouvait déjà parler à d’autres équipes parce que les Cowboys ont dû apposer l’étiquette de joueur de concession au quart Dak Prescott.

Les Cowboys ont acquis Cooper en retour d’un choix de première ronde lors d’une transaction de mi-saison avec les Raiders d’Oakland, en 2018. Le receveur de 25 ans a toutefois éprouvé quelques difficultés lors de la deuxième moitié de sa première campagne avec la formation de Dallas.

Cooper a amassé 5097 verges et 33 touchés en cinq saisons dans la NFL. Il a été sélectionné au quatrième rang lors du repêchage de 2015. Sa moyenne de 20 millions par saison s’élèverait au deuxième échelon des receveurs de la NFL, derrière les 22 millions de Julio Jones.

L’étiquette de joueur de concession de Prescott est estimée à 31,5 millions, mais le quart ne devrait pas accepter cette offre rapidement afin de garder son avantage dans les négociations.

Les Cowboys et Prescott travaillent sur un nouveau contrat depuis environ un an. Il était une des meilleures aubaines de la NFL la saison dernière, en raison de son salaire de deux millions.

Sélectionné en quatrième ronde en 2016, Prescott a été nommé recrue offensive de l’année dans la NFL quelques mois plus tard.