Les Cardinals de l’Arizona ont acquis l’ailier espacé étoile DeAndre Hopkins des Texans de Houston en retour du demi-offensif David Johnson et de choix au repêchage, a mentionné une personne au fait de la situation à l’Associated Press.

Associated Press

Cette personne a requis l’anonymat pour discuter avec l’AP lundi puisque la transaction n’a pas été confirmée. L’année financière de la NFL commencera officiellement mercredi, et c’est à ce moment-là que la transaction sera conclue.

Hopkins, qui est âgé de 27 ans, permettra aux Cardinals de compter sur un ailier espacé étoile qui étoffera le noyau offensif de l’équipe, lequel comprend déjà le quart Kyler Murray, les ailiers espacés Christian Kirk et Larry Fitzgerald, ainsi que l’hypothétique demi-offensif Kenyan Drake, qui a été protégé par les Cardinals lundi.

Hopkins a été l’un des ailiers espacés les plus constants dans la NFL au cours des sept dernières campagnes, surpassant le plateau des 1000 verges de gains en cinq occasions pendant cette période. Il a capté 104 passes pour 1165 verges de gains et sept touchés l’an dernier.

De son côté, Johnson, un joueur nommé au sein l’équipe d’étoiles à sa deuxième saison avec les Cardinals en 2016, n’a jamais pu reproduire ce genre de rendement à ses trois dernières campagnes. Il a été ralenti par les blessures en 2019, et il s’est contenté d’un total de 345 verges de gains au sol et de 370 par la voie aérienne.

Par ailleurs, les Buccaneers de Tampa Bay ont consenti une prolongation de contrat d’un an avec l’ailier rapproché québécois Anthony Auclair, a confirmé son agent Sasha Ghavami par communiqué.

Auclair disputera donc une quatrième campagne avec les Buccaneers. La saison dernière, il a réussi un attrapé pour 11 verges de gains en huit matchs, dont cinq à titre de partant.

Le joueur âgé de 26 ans totalise 10 passes captées pour 84 verges de gains en 32 rencontres en carrière avec le club de Tampa Bay.

Les Buccaneers ont aussi accordé un nouveau contrat à l’ailier défensif Jason Pierre-Paul, selon NFL Network. L’entente serait de 27 millions sur deux ans. Limité à 10 matchs en 2019, Pierre-Paul a tout de même obtenu huit sacs et demi.

D’autre part, le quart Kirk Cousins et les Vikings du Minnesota ont conclu une prolongation de contrat de deux ans, a déclaré son agent Mike McCartney.

PHOTO KEITH SRAKOCIC, AP Le quart-arrière des Vikings du Minnesota Kirk Cousins.

McCartney a annoncé l’entente par l’entremise de son compte Twitter officiel. Les détails de l’entente ne sont pas connus pour l’instant.

Cousins entamait la dernière année de son contrat de trois saisons d’une valeur totale de 84 millions US ratifié à titre de joueur autonome en 2018. Il devait accaparer 31 millions sur la masse salariale des Vikings en 2020, donc l’intérêt pour l’équipe de conclure un nouveau pacte dès maintenant consistait à atténuer la lourdeur de son contrat, et d’offrir plus de sécurité d’emploi à Cousins.

Cousins a connu sa meilleure saison en carrière en 2019. Il s’est classé au quatrième rang de la NFL avec un coefficient de réussite de ses passes de 107,4, et il a permis aux Vikings de remporter un match éliminatoire contre les Saints à La Nouvelle-Orléans.

Par ailleurs, les Steelers de Pittsburgh tiennent aux services du secondeur extérieur Bud Dupree. L’équipe a appliqué l’étiquette de joueur de concession sur Dupress lundi, quelques heures avant l’échéancier établi par la NFL pour le faire.

Cette décision signifie que Dupress, qui a réussi un sommet personnel de 11 sacs et demi en 2019, pourrait empocher 16 millions en 2020 s’il accepte l’étiquette. Ce montant pourrait cependant varier, si Dupree conclut une entente à long terme avec les Steelers d’ici au 15 juillet.

D’autre part, Chris Harris fils attendait cette opportunité depuis un bon moment déjà.

Au cours des 48 prochaines heures, les équipes de la NFL peuvent négocier avec les joueurs autonomes, discuter et conclure des ententes verbales sur la durée et la valeur des contrats des joueurs. Les nouvelles ententes seront ensuite annoncées officiellement mercredi après-midi.

Harris, qui a obtenu 50 millions depuis qu’il a accepté un contrat de la NFL à titre de joueur non repêché de l’Université de Kansas en 2011 — il avait alors ratifié une offre des Broncos de Denver assortie d’une prime à la signature de 2000 $ —, est devenu joueur autonome sans compensation pour la première fois en 10 ans de carrière.

Harris a refusé une offre de trois saisons et 36 millions afin de demeurer à Denver l’automne dernier, mais a réitéré à la fin de la dernière campagne qu’il était toujours prêt à écouter les offres des Broncos. La perspective d’un retour a toutefois changé lorsque les Broncos ont acquis le demi de coin A. J. Bouye des Jaguars de Jacksonville plus tôt ce mois-ci.