(Toronto) La LCF a annoncé mercredi qu’elle allait de l’avant avec ses combinés régionaux et celui national à Toronto, dans un contexte où les inquiétudes concernant la propagation de la COVID-19 ont entraîné l’annulation d’événements sportifs à travers le monde, y compris les championnats du monde de patinage artistique à Montréal.

La Presse canadienne

Le combiné régional de l’Ontario aura lieu jeudi à Toronto ; celui de l’Est est prévu vendredi à Baie-D’Urfé, et celui de l’Ouest le 20 mars, à Edmonton.

Le combiné principal de la LCF aura lieu du 26 au 28 mars, à Toronto. Cependant, il y aura de nouveaux protocoles pour les médias couvrant ces événements.

« Pour les personnes présentes, les responsables nous ont conseillé de garder une distance sécuritaire durant les conversations, a déclaré la LCF dans un communiqué. Par conséquent, lors du temps alloué aux médias, il y aura un microphone unique au lieu de mêlées de presse ou d’entrevues individuelles.

Comme (les responsables de la santé) ont souligné l’importance de l’hygiène, un désinfectant pour les mains sera disponible en plus des installations de lavage des mains dans les toilettes sur place. »

Pour l’instant, les camps d’entraînement et la saison régulière de la LCF devraient débuter aux moments prévus.

« Nous consultons d’autres ligues, discutons régulièrement avec des experts médicaux et procédons à une planification d’urgence prudente et responsable, a dit la ligue. Sur la base des informations actuelles et des dernières recommandations d’experts, nous anticipons l’ouverture des camps d’entraînement de la LCF en mai et le début de notre saison régulière en juin.

Dans les semaines à venir, la LCF continuera d’informer les médias et le public. »