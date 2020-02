Les Carabins de l’Université de Montréal ont décidé d’y aller dans la continuité afin de remplacer Danny Maciocia en nommant Marco Iadeluca au poste d’entraîneur-chef.

La Presse canadienne

Il s’agit d’un retour au sein des Carabins pour Iadeluca, qui a occupé les postes d’assistant entraîneur-chef, coordonnateur offensif et responsable de l’académique des Bleus de 2011 à 2018. Il devient le quatrième entraîneur-chef de la formation depuis sa relance, en 2002.

« C’est un feeling incroyable de revenir chez les Carabins, c’est un peu comme revenir à la maison pour moi, a déclaré Iadeluca par communiqué. Je suis privilégié de m’associer à un programme de sport et une équipe de football aussi réputés. L’Université de Montréal est un établissement de grand calibre pour le cheminement des étudiants-athlètes, avec une formation, des gens, un stade et des partisans hors pair. »

Au football universitaire, Iadeluca a remporté deux coupes Vanier : en 2010 avec le Rouge et Or de l’Université Laval, comme coordonnateur à l’attaque, ainsi qu’en 2014, avec les Carabins.

« Pour plusieurs raisons, Marco est la personne qu’il nous fallait pour assurer la continuité et l’évolution de notre équipe de football, a mentionné par communiqué Manon Simard, directrice du sport d’excellence à l’Université de Montréal. Sa connaissance de notre organisation, son leadership et sa vaste expérience faisaient de lui un candidat de choix. Il a été de tous les projets lorsque notre équipe a connu ses plus grands succès, et il a remporté la coupe Vanier au sein de deux universités, un rare exploit. Nous sommes fiers qu’il prenne les commandes de l’équipe et confiants qu’il saura s’illustrer dans ce nouveau défi. »

Iadeluca a passé sa carrière au sport étudiant. Il s’est impliqué depuis 2000 avec Équipe Canada et Équipe Québec. Au cours des deux dernières années, il a occupé le poste de responsable des sports, assistant entraîneur-chef et coordonnateur offensif du Phénix du Collège André-Grasset, champion du Bol d’Or en 2018. De 1994 à 1998, il a été entraîneur au sein de l’organisation des Cougars de St-Léonard, avant un premier séjour à André-Grasset en 2009.

« J’ai beaucoup appris en travaillant la majorité de ma carrière auprès de deux grands entraîneurs-chefs qui sont très différents, soit Danny (Maciocia) et mon frère Tony (Iadeluca). C’est une opportunité exceptionnelle pour moi d’amener ce bagage chez les Carabins tout en y ajoutant ma propre couleur et ma propre vision.

« J’ai joué différents rôles au cours des dernières années, dont celui d’entraîneur-chef avec Équipe Canada et Équipe Québec. Quand j’ai quitté l’UdeM il y a deux ans, c’était pour acquérir d’autres compétences. Je suis maintenant prêt pour diriger les Carabins, et c’était la prochaine étape de ma carrière. »

L’embauche de Iadeluca a été rendue nécessaire à la suite du départ de Maciocia, qui a accepté, en janvier, le poste de directeur général des Alouettes de Montréal de la Ligue canadienne de football après neuf saisons à la tête des Carabins.

Les prochains jours seront chargés pour Iadeluca, qui devra compléter son personnel d’entraîneurs et conclure la période de recrutement.