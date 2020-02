Les Alouettes de Montréal ont conclu une nouvelle entente d’une saison avec le receveur américain Eugene Lewis.

La Presse canadienne

Le receveur de passes de six pieds un, 208 livres, a été la cible de prédilection du quart Vernon Adams fils en 2019. Lewis a capté 72 passes pour des gains de 1133 verges, bon pour le septième rang dans la LCF, en plus d’inscrire cinq touchés.

À sa troisième saison dans le circuit Ambrosie, l’athlète de 26 ans a été élu sur l’équipe d’étoiles de l’Est. Il a récolté 100 verges ou plus sur réception en quatre occasions en 2019. Lewis a connu son meilleur match le 17 août, contre les Stampeders de Calgary, captant 10 passes pour 114 verges et un touché, en plus de récupérer un botté court et de capter une passe pour une conversion de deux points.

En 38 rencontres en carrière dans la LCF, Lewis a réussi 123 attrapés pour des gains de 2080 verges, en plus de marquer neuf touchés. Il a également inscrit un majeur au sol et lancé une passe de touché.

« Il y a eu beaucoup de nouvelles encourageantes entourant les Alouettes depuis le début de l’année, et je suis heureux de pouvoir continuer à faire partie de la famille des Alouettes et de demeurer à Montréal, a déclaré Lewis par communiqué. Avec les gens en place, le présence de Vernon et une très bonne saison sur laquelle on peut bâtir, la saison 2020 s’annonce des plus prometteuses et des plus excitantes pour les Alouettes. »