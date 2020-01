Les Packers tiennent le coup et l’emportent 28-23

(Green Bay) Aaron Rodgers a rejoint Davante Adams huit fois pour des gains de 160 verges et a lancé deux passes de touché et les Packers de Green Bay ont tenu le coup pour vaincre les Seahawks de Seattle 28-23, dimanche soir, et ainsi se qualifier pour le match de Championnat de la Nationale pour une troisième fois en six ans.