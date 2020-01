PHOTO BILL FEIG, ASSOCIATED PRESS

(Charlotte) Selon ce qu’a appris l’Associated Press, les Panthers de la Caroline confieraient leur poste d’entraîneur-chef vacant à l’entraîneur de l’Université Baylor, Matt Rhule.

Associated Press

La source de l’AP a requis l’anonymat puisque l’entente n’est pas encore officiellement conclue. Les Panthers n’ont pas divulgué d’information sur leur recherche d’entraîneur.

Toujours selon cette source, le propriétaire des Panthers, David Tepper, aurait visité Rhule à son domicile de Waco, au Texas et l’aurait choisi pour succéder à Ron Rivera, congédier avec quatre matchs à faire à la saison. Rivera est l’entraîneur-chef ayant remporté le plus de matchs à la barre des Panthers et il a été sélectionné deux fois par l’Associated Press à titre d’entraîneur de l’année.

Rhule devait également visiter les Giants de New York cette semaine, où il était perçu comme un sérieux candidat.

Nommé à la tête de Baylor en décembre 2016, Rhule a mené l’équipe à une fiche de 11-1 cette saison, avant de perdre le match de championnat du Big 12 contre les Sooners de l’Université de l’Oklahoma et le Sugar Bowl contre les Bulldogs de l’Université de la Géorgie.

Entraîneur au niveau universitaire depuis 1998, sa seule expérience dans la NFL est une saison comme entraîneur adjoint de la ligne à l’attaque avec les Giants, en 2012.

L’arrivée de Rhule en Caroline a d’ailleurs eu des répercussions chez les Giants, qui auraient arrêté leur choix sur Joe Judge, qui faisait partie du personnel des Patriots de la Nouvelle-Angleterre depuis huit ans. L’entente n’a pas encore été confirmée par l’équipe, cependant.

Judge a remporté trois Super Bowls avec les Pats au sein du personnel de Bill Belichick. Il a été le cinquième candidat rencontré par les Giants depuis qu’ils ont congédié Pat Shurmur la semaine dernière. Parmi ceux qui ont été interviewés, Mike McCarthy s’est entendu avec les Cowboys de Dallas.