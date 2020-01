Des Chiefs en santé prêts pour les éliminatoires

(Kansas City) Laurent Duvernay-Tardif et les Chiefs de Kansas City ont accédé au match de championnat de l’Association américaine l’an dernier en misant fortement sur leur attaque, étant propulsés par le bras puissant et précis du quart-arrière Patrick Mahomes et un groupe d’ailiers espacés très fiable.