(Kansas City) Laurent Duvernay-Tardif et les Chiefs de Kansas City ont accédé au match de championnat de l’Association américaine l’an dernier en misant fortement sur leur attaque, étant propulsés par le bras puissant et précis du quart-arrière Patrick Mahomes et un groupe d’ailiers espacés très fiable.

Dave Skretta

Associated Press

Puis, leur défensive a mis le genou au sol.

Aujourd’hui, tandis que les Chiefs savourent une semaine de congé avant de se préparer pour leur match éliminatoire de sections, ils débordent de confiance puisque leur effectif est pratiquement complet. L’attaque est toujours aussi menaçante, mais leur défensive a été complètement remodelée sous l’égide du coordonnateur Steve Spagnuolo. Les Chiefs ont d’ailleurs muselé tous leurs adversaires au cours d’une série de six victoires qui a permis de devancer les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à titre de deuxième tête de série en éliminatoires.

PHOTO BRAD PENNER, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Steve Spagnuolo, alors qu’il était entraîneur-chef par intérim des Giants de New York, en 2017

« Nous pouvons gagner de toutes les façons, a reconnu Mahomes. Nous avons de toute évidence gagné des matchs en ajoutant des points au tableau cette saison, mais nous l’avons aussi fait lorsque la défensive a haussé son niveau de jeu d’un cran pour s’assurer d’étouffer l’attaque adverse. Nous sommes conscients qu’en éliminatoires, tous les matchs ne se jouent pas de la même manière, et nous avons trouvé de nouvelles façons de l’emporter. »

Les Chiefs (12-4) ont marqué au moins 30 points à sept reprises, et même 40 en deux occasions — de plus, ils ont inscrit moins de 20 points une seule fois. Mahomes a atteint le plateau des 4000 verges de gains par la voie aérienne en dépit d’une blessure à un genou qui l’a contraint à rater trois affrontements, et il a lancé un total de 26 passes de touché contre seulement cinq interceptions.

Travis Kelce est devenu le premier ailier rapproché de la NFL à récolter au moins 1200 verges de gains par la passe pendant deux saisons consécutives, tandis que Tyreek Hill a capté sept passes de touché et que la recrue Mecole Hardman en acceptait six.

PHOTO PEDRO PARDO, AFP L’ailier rapproché Travis Kelce

Les Chiefs ont vaincu les Ravens de Baltimore, les favoris dans l’Américaine, et les Lions de Detroit successivement ces dernières semaines. Et ils ont marqué si rapidement et si souvent contre les Broncos de Denver et les Raiders d’Oakland qu’ils n’ont jamais été préoccupés par l’issue de ces rencontres.

Les Chiefs se sont donc réunis lundi avant que l’entraîneur-chef Andy Reid leur offre deux journées de congé. Ils devraient participer à des entraînements légers avec leurs épaulettes jeudi et vendredi, selon la formule partants contre partants, avant de souffler un peu ce week-end.

C’est à ce moment qu’ils apprendront qui, des Patriots, des Texans de Houston ou des Bills de Buffalo, seront les visiteurs au stade Arrowhead pour leur match éliminatoire de sections.

« Il faut rester concentrés, a admis Mahomes, qui prévoit regarder les matchs éliminatoires du week-end chez lui avec ses coéquipiers."Coach Reid" fait du bon travail pour nous préparer en nous offrant quelques jours de congé, tout en s’assurant qu’on ne s’éloigne pas trop du terrain et qu’on soit prêts pour affronter n’importe quelle équipe. »