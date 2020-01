(Washington) Les Redskins de Washington ont annoncé l’embauche de Ron Rivera au poste d’entraîneur-chef mercredi, la plus récente décision du propriétaire Dan Snyder visant à relancer une concession qui va à la dérive.

Stephen Whyno

Associated Press

Les Redskins ont confirmé la nouvelle deux jours après que Snyder eut limogé le président Bruce Allen après dix ans de déboires répétés.

PHOTO MARK TENALLY, AP Le propriétaire des Redskins Dan Snyder, à gauche, et l'ancien président Bruce Allen, à droite

L’ancien entraîneur-chef des Panthers de la Caroline est rapidement devenu le candidat numéro un. Il dirigera une formation qui a terminé 2019 avec un dossier de 3-13 et qui n’a pas participé aux éliminatoires depuis 2015.

« Après plusieurs rencontres avec “Coach Rivera”, il était évident qu’il était la bonne personne pour ramener du football victorieux à Washington, D. C. », a déclaré Snyder, dans un communiqué de presse.

« Il est très respecté dans la ligue pour sa grande intégrité, et il a démontré qu’il était l’un de meilleurs instructeurs au pays. »

Âgé de 57 ans et d’origine mexicaine et portoricaine, Rivera devient le premier entraîneur-chef de l’histoire des Redskins à être issu d’une minorité. Il est également le septième engagé par Snyder pendant ses deux décennies à titre de propriétaire des Redskins. Depuis son arrivée, l’équipe n’a participé que cinq fois aux éliminatoires.

Rivera a dirigé les Panthers pendant les neuf dernières saisons et les a menés jusqu’au Super Bowl en 2015.

« Il soutire le meilleur de ses joueurs », a affirmé Josh Norman, qui a joué sous les ordres de Rivera avec les Panthers.

PHOTO MARK J. REBILAS, USA TODAY SPORTS Josh Norman

« Et pas seulement de joueurs, mais d’hommes, a ajouté le demi de coin des Redskins. Il bâtit des hommes et des individus — et du caractère, et il ne les prépare pas seulement pour le football, mais pour la vie. Je pense que c’est la première chose que vous voulez voir chez une personne, soit qu’elle se préoccupe de vous au lieu du match comme tel. »

Les Redskins sont la première organisation à combler le poste après avoir congédié son entraîneur-chef cette saison. Snyder s’est concentré sur Rivera, qui s’est rendu à Washington lundi pour rencontrer le propriétaire au sujet de l’emploi.

« Bien que j’adore la grande histoire de la concession, je me concentre sur l’avenir et je suis excité d’avoir la chance de gagner des matchs de football avec cette jeune et talentueuse équipe », a déclaré Rivera dans un communiqué.

Rivera remplace l’entraîneur-chef par intérim Bill Callahan, un préféré d’Allen. Ce dernier a été congédié lundi après avoir vu les Redskins afficher un dossier global de 62-97-1 pendant ses dix ans avec l’organisation.

PHOTO ALEX BRANDON, AP Bill Callahan

En octobre, Snyder et Allen avaient montré la porte de sortie à Jay Gruden, qui en était à sa sixième saison avec les Redskins, après que l’équipe eut amorcé la campagne avec cinq défaites d’affilée.

Rivera a été limogé en décembre, au moment où l’équipe présentait une fiche de 5-7. Pendant son règne, les Panthers ont participé aux séries en quatre occasions, incluant en 2015 alors que l’équipe avait affiché un dossier de 15-1.

« Ces équipes des Panthers étaient dures et robustes », a décrit le secondeur Ryan Kerrigan, le joueur comptant le plus d’ancienneté avec les Redskins.

« D’ailleurs, ils se sont rendus jusqu’au Super Bowl cette année-là. Nous les avions affrontés durant cette saison-là, et ils formaient une vraie bonne équipe. Il (Rivera) a toujours compté sur des formations robustes et dures, je le sais. »

Auparavant, Rivera a occupé les rôles de coordonnateur défensif pour les Bears de Chicago et les Chargers de San Diego. Il devrait parvenir à tonifier l’unité défensive des Redskins, qui n’a pas répondu aux attentes et a terminé au 27e rang parmi les 32 équipes de la NFL.

« Le manque de régularité est ce qui a manqué l’année, a déclaré le joueur de ligne défensive Jonathan Allen. Nous avons un jeune groupe, une jeune défensive et honnêtement, la seule direction que nous pouvons prendre, c’est vers le haut. »

Il n’est pas impossible que Rivera embauche Steve Wilks à titre de coordonnateur à la défensive, après des années passées en semble en Caroline. Wilks a passé une saison avec les Cardinals de l’Arizona et jusqu’à tout récemment, il était le coordonnateur à la défensive des Browns de Cleveland auprès de Freddie Kitchens, qui a été congédié dimanche.

Norman, dont la seule sélection à titre de All-Pro s’est réalisée sous la direction de Wilks, l’a qualifié de « meilleur homme pour l’emploi ».